Şedinţa Consiliului Local Sector 1, suspendată, din cauza absenței primarului Clotilde Armand. Bugetul autorității locale nu a fost adoptat

"Cred că este singurul primar din România care are zero audienţe. (...) Am primit acest răspuns ieri chiar, pentru că se află în stare de urgenţă din pandemie, nu oferă audienţe, aşa cum este obligată de lege. Astea sunt obligaţii. (...) Vine (în Consiliul local - n.r.) şi nici măcar nu salută şi ar trebui să fie aici, prezentă de fiecare dată. De un an de zile nu a mai fost în acest scaun. Haideţi să suspendăm şedinţa, poate îşi revine şi dumneaei până săptămâna viitoare şi să vină aici să votăm. (...) O să suspend şedinţa tocmai pentru a-i atrage atenţia doamnei Armand să vină şi să îşi facă treaba de primar", a transmis Daniela Popa.



La rândul său, consilierul local PNL Adrian-Viorel Oianu a atras atenţia că primarul Armand nu ia în considerare Consiliul local, având în vedere că nu se prezintă la şedinţe.



Până să se suspende şedinţa, consilierii locali au votat doar unul dintre cele peste 20 de proiecte de pe ordinea de zi. Proiectul votat propune demersuri pentru amenajarea unei parcări de reşedinţă.



În timpul apelului nominal, consilierul local PSD Iosif Caraian a intrat online având camera video deschisă, deşi era dezbrăcat, tocmai ieşit din duş. Când unul dintre consilierii locali din sala de şedinţa i-a cerut să închidă camera, el a oprit-o.

Alberto Caraian (consilier local Sector 1) a apărut direct din duș la ședința extraordinară de CL - Update



"Tehnica mai joacă feste. Graba din păcate şi-a spus cuvântul! Îmi cer scuze pentru nefericita întâmplare. Apa calda era de la propria centrală, ca sa anticipez orice întrebări. Scuze încă o dată tuturor!", a scris ulterior Caraian, pe Facebook.

Alberto Caraian (consilier local Sector 1) a demisionat după ce a apărut direct din duș la ședința extraordinară de CL - Update

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News