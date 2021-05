„În politica externă eu sunt adeptul îndrăznelii strategice. România are nevoie de parteneri credibili și influență la nivel regional și global, pentru că acest lucru înseamnă o formă superioară de înțelegere și asigurare a securității și prosperității. Până la urmă, a avea parteneri de acest nivel reprezintă o garanție a evoluției țării noastre într-o direcție pe care cu toții am așteptat-o și am construit-o de fapt împreună în atâția ani. E vorba despre o comunitate de valori, de integrarea mai bună într-o lume în care lanțurile de aprovizionare și de producție, la nivel global, se redesenează. Nu este suficient să ai o putere militară formidabilă, dacă nu produci componente care se integrează ulterior într-un produs care este de importanță pentru toată lumea. Uitați-vă la ce se întâmplă cu microprocesoarele sau cu industria farmaceutică. Prin urmare, o relație bună cu Japonia pentru mine este foarte importantă și cu asta plec în mandat, având în vedere ponderea economiei japoneze în economia mondială, până la urmă este e treia economie a lumii, având în vedere dezvoltarea tehnologică spectaculoasă și sigur având în vedere un nou context creat de acordul semnat în urmă cu doi ani între Japonia și Uniunea Europeană”, a spus Ovidiu Dranga în cadrul unui interviu acordat DC News TV.

„Dacă vrem să fim relevanți în UE, trebuie să avem relații bune în afara Uniunii Europene”

„Dacă vrem să fim jucători relevanți în Europa, atunci este bine să avem legături în afara Europei, pentru ca la masa europeană să venim cu un bagaj de informații, de percepții care să ajute la formarea și coagularea opiniilor, pozițiilor Uniunii. Aceasta este miza! Dacă vrem să fim relevanți în UE, trebuie să avem relații bune în afara Uniunii Europene cu jucători importanți”, a explicat Ovidiu Dranga.

Ulterior, a subliniat: „Una este să asistăm la creionarea unor poziții comune fără să avem o contribuție relevantă, pentru că nu avem relații sau nu știm ce se întâmplă în anumite zone, și alta este să venim la masa comună și să spunem că o abordare anume nu este corectă sau este incompletă, pentru că noi, România, avem informații care contrazic să spunem o anumită percepție. Asta înseamnă să arătăm că am învățat jocul în NATO și Uniunea Europeană. Asta înseamnă să fim căutați, să fim interesanți. Până la urmă, relevanța se traduce în prosperitate, se traduce în securitate, se traduce în influență.”