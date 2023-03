Secrete din arhivele Statului Florența: S-a descoperit cine a fost de fapt mama lui Leonardo da Vinci

Cel care a reușit să contureze destul de detaliat profilul mamei lui Leonardo da Vinci, este Carlo Vecce, filolog și istoric al Renașterii, care a anunțat descoperirea unui document prețios. Numele ei este Caterina și a fost o prințesă care, după ce a fost răpită de tătari, a fost făcută sclavă. Iată toate detaliile acestei descoperiri fascinante.

S-a făcut în sfârșit lumină în jurul identității misterioase a mamei lui Leonardo da Vinci, geniul artei renascentiste. Un document găsit în Arhivele Statului din Florența, a scos la iveală câteva detalii surprinzătoare despre figura femeii.

Numele ei era Catherine și era o prințesă a circasienilor, fiica Prințului Yakob, care a domnit peste ținuturile nordice ale Caucazului, o regiune între Marea Neagră și Marea Caspică. Femeia a fost răpită de tătari, aservită și revândută venețienilor: aceasta este soarta pe care mama lui Leonardo a avut-o.

An original document,found in the State Archives of Florence,tell the story of Caterina,mother of Leonardo da Vinci: a woman from Circassia,Caucasus,who arrived as a slave in Florence and was freed with a deed written by notary Piero da Vinci,Leonardo's father,on November 2,1452. pic.twitter.com/3obLerqkn9