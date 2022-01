Se poate să trăiești și-n România off grid, fără a fi racordat la rețelele publice de utilități. Iată ce soluții au găsit românii care deja fac asta

În urmă cu ceva timp, scriam despre cum ne-a schimbat pandemia alegerile. Oamenii care au avut posibilitatea de a se rupe de orașele aglomerate, unde totul este agitație și comercial, au făcut-o. Ei sunt cei care au refăcut case de mult uitate și le-au transformat în adevărate proprietăți, demne de emisiune americane. De atunci, am văzut cel puțin trei proiecte fantastice. Nu uit ceea ce ne-a spus într-o emisiune DCNews Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR: ”Dar nu suntem în America aici!”. Nu suntem, dar ne putem trăi visul românesc de a recupera ceea ce alții au rămas în urmă.

Citește și: Pandemia, LOVITURĂ pentru dezvoltatorii imobiliari din marile orașe. Case la țară și mii de metri pătrați, la preț de garsonieră

Urmărind grupurile de profil, am aflat că și-n România se poate trăi off grid, adică fără a fi conectat la rețelele publice de utilități. În grupul ”Mutat la țară, viața fără ceas”, a fost deschis acest subiect. A primit aproape 400 de comentarii.

”Salutare, oameni dragi! Este cineva din grup care trăiește off grid? Sunt foarte curios de soluții concrete și fiabile pentru curent și apă! Orice sfat ajută, mulțumesc frumos!” a scris cel care a deschis acest subiect.

Redau o parte dintre comentarii:

- Apa: fântână. Curent: sistem fotovoltaic automatizat de 3 kw+generator diesel automatizat de 6 kw. Încălzire: lemne, electric. Încălzire apă: butelie.

- Familie cu 3 copii. Trăim off grid de vreo 2 ani. Avem panouri fotovoltaice (sistem de 3,5 kw configurat si instalat de noi - 16000 lei), generator (la nevoie), fântână.

- Puț și apă de ploaie, iar pentru curent panouri solare. Gaz cu butelie. Încălzirea cu lemne, cărbuni și brichete la termo-șemineu.

- Apă din fântână, încălzire cu sobă pe lemn, curent panouri solare. Suntem pe plus demult.

- Off grid de vreo 8 ani. Fotovoltaic, eoliană și generator.

- Eu și prietena mea stăm de 2 ani "off grid". Părerea mea e că depinde foarte mult de zona în care vrei să locuiești și de bugetul pe care îl ai, soluții găsești pentru nevoile casnice. Energie electrică: panouri fotovoltaice, acumulatori + eoliană (toate astea depind de consumatorii pe care îi ai și repet, de zonă. Eoliana poate fi inutilă). La toate astea ai nevoie de un generator pentru iarnă, depinde ce sistem fotovoltaic ai și ce consumatori, iarna nu prea are randament. Apa: potabilă sau nu, e una dintre cele mai importante. Părerea mea e că nu te poți baza pe colectare și nu o poți stoca mult timp. Pentru o fântână sau un puț iar intervine zona. Noi am săpat 4 fântâni până am ajuns sa mai cumpărăm o bucată de teren unde bănuiam eu că este apă (într-un fel sau altul cu asta ma ocup, lucrez pe utilaje și am tot săpat fântâni). Pentru un puț, ai nevoie de un buget mai ridicat și nu garantează nimeni că o sa ai apă sau nu fără un studiu hidrogeologic. Încălzirea: părerea mea e că o definește tot zona și bugetul. Poți să te încălzești cu lemne, gaz sau poți sa te ajuți de panouri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News