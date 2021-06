Se fac angajări! Locuri de muncă disponibile

Aproape 19.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, în timp ce angajatorii europeni oferă pentru lucrătorii români 141 de posturi, arată datele centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), scrie Agerpres.



Potrivit sursei citate, în România, din cele 18.990 locuri de muncă vacante, cele mai multe sunt pentru: lucrător comercial (1.183), muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.071), montator subansamble (686), agent de securitate (681), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (536), muncitor necalificat în industria confecţiilor (507), manipulant mărfuri (405), operator confecţioner industrial îmbrăcăminte (385), şofer vânzător (332) şi confecţioner-asamblor articole din textile (300).



De asemenea, 1.244 posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; funcţionar administrativ; specialist resurse umane; programator etc.), 4.997 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; casier; consilier vânzări asigurări; agent servicii client, ipsosar etc.), 5.231 pentru persoanele cu studii profesionale (operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături; confecţioner-asamblor articole din textile; zidar - rosor - tencuitor; fierar betonist; lăcătuş mecanic etc.), iar 7.518 pentru persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (montator subansamble; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; muncitor necalificat în industria confecţiilor; agent de securitate etc.).

Angajări în Spaţiul Economic European



Statistica ANOFM arată, totodată, că în Spaţiul Economic European (SEE) angajatorii oferă, prin intermediul reţelei Eures România, 141 de locuri de muncă vacante, după cum urmează: Norvegia - 92 locuri de muncă pentru: operator CNC; dulgher; lucrător în producţia de crabi; maseur terapeut; bucătar; cercetător principal/superior; inginer/ inginer principal/ operator în cadrul controlului proceselor nucleare; mecanic motociclete; mecanic auto; ortodont; zidar/faianţar; tinichigiu auto; Olanda (20 de posturi pentru culegător căpşuni), Germania (17 posturi pentru: grădinar legumicultură; lăcătuş mecanic; electrician; mecanic de proces; şofer profesionist; şofer de camion; tehnician service), Polonia (7 posturi pentru: operator CNC; lăcătuş; sudor MAG; strungar; şlefuitor), Finlanda (4 posturi pentru şofer profesionist) şi Italia (un loc de muncă pentru asistent senior ICT - infrastructura IT asistent sistem).



Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în SEE pot consulta ofertele la adresa www.anofm.ro/Eures. De asemenea, persoanele care îşi doresc un loc de muncă la nivel naţional se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.