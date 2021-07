Scumpire bilete STB şi metrou. Ponta: PSD este de vină, chiar dacă nu mai conduce nici Sectorul 1, nici Primăria Generală

"Acum am inteles: de la 1,3 lei la 3 lei biletul de autobuz si tramvai/de la 2,5 la 3 lei metroul; dar preturile NU cresc - ne asigura oficialii Bucurestiului! Dumneavoastră ati inteles? Eu am inteles ca pentru traficul rutier din Bucuresti nu exista nicio solutie - nici drumuri mai largi, nici parcari mai multe, nici taxe pentru masinile poluante, nici ridicarea masinilor 'nesimtitilor' care blocheaza intersectii, nici semafoare mai bine coordonate, nici macar politisti locali care sa ajute la dirijare in orele de varf. NIMIC!

Acum, in plus, ca sa 'ajutam' traficul rutier - se scumpeste si transportul in comun! Acolo unde, daca nu lua Firea autobuzele din Turcia pentru care a fost injurata non stop, mergeau oamenii si acum cu alea de pe vremea lui Halaicu!

Stiu - PSD este de vina - chiar daca PSD nu mai conduce acum nici Sectorul 1 (plin de sobolani si gunoaie) nici Primaria Generala unde nimeni nu stie daca mai exista Primar ! Dar totul este bine - sa dormim linistiti - EI vegheaza pentru noi", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Ce a anunţat Primăria Capitalei

O călătorie cu metroul sau transportul în comun terestru va costa 3 lei, iar un bilet comun STB / Metrorex va fi 5 lei.

Pentru suma de 5 lei, un călător va beneficia de o călătorie cu metroul și 90 de minute în transportul în comun terestru.

Un abonament de 24 de ore va costa 8 lei, iar abonamentul comun STB / Metrorex pentru 24 de ore va fi 14 lei.

Noutatea la abonamentele de 24 și 72 de ore este că acestea vor fi chiar 24 de ore de la momentul emiterii. Se elimină noțiunea de abonament „de zi” care, cumpărat la ora 18:00, de pildă, era valabil doar 6 ore din acea „zi”.

Ambele societăți introduc și opțiuni favorabile pentru companiile care doresc să își susțină angajații să folosească transportul în comun.

Vor exista abonamente de o lună, 6 luni și 12 luni. Prețurile lor vor fi de 80 de lei separat pentru fiecare dintre rețele (140 de lei în comun STB / Metrorex), 400 de lei (700 de lei în comun STB / Metrorex), respectiv 700 de lei (1200 de lei în comun STB / Metrorex).

Ambele companii oferă posibilitatea de recuperare a abonamentelor nominale în caz de pierdere. Titularii se pot prezenta cu actul de identitate, iar abonamentele vor fi emise din nou pe numele acestora.

Armonizarea tarifelor la transportul în comun din București implică și o creștere tarifară

În cazul STB, o călătorie, de pildă, crește de la 1,3 lei la 3 lei (sau 10 bilete pot fi achiziționate cu 25 lei). În cazul metroului, prețul unei călătorii crește de la 2,5 lei la 3 lei.

În cazul STB, aceasta este prima actualizare a tarifelor de călătorie din 2008. Iar la metrou, ultima ajustare a prețurilor a fost în 2014.

Totodată, potrivit estimărilor, încasările suplimentare generate de această măsură se vor reflecta direct în condițiile de călătorie - prin investițiile pe care cele două companii le vor putea efectua.