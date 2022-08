Schimbul valutar „la negru” e în floare printre ruși. Kremlinul a început vânătoarea de valutiști

Organele statului rus au dat drumul vânătorii de valutiști, potrivit The Moscow Times. Patru bărbați au fost reținuți la Moscova sub acuzația de organizare a unei rețele de case de schimb valutar ilegale, relatează Ministerul rus de Interne.

Suspecții au deschis peste 10 case de schimb valutar în capitală. În spațiile închiriate au amplasat echipamente de decontare a numerarului și dispozitive de numărare automată a bancnotelor.

Potrivit anchetatorilor, moscoviții au câștigat peste 25 de milioane de ruble din afaceri ilegale, profitând de disperarea rușilor care își doresc să iasă din țară. În timpul perchezițiilor, aceștia au confiscat numerar în diferite valute, în valoare totală de peste 35 de milioane de ruble, echipamente informatice, carduri bancare, sigilii, documente, precum și „echipamente speciale pentru obținerea în secret a informațiilor interzise în circulație civilă”.

Împotriva suspecților a fost deschis un dosar penal pentru activități bancare ilegale. Aceștia au fost arestați.

Restricțiile valutare și lipsa de numerar în Rusia, așa cum era de așteptat, au condus la formarea unei piețe negre pentru dolari și euro. Autoritățile erau pregătite pentru acest lucru, așa că în aprilie au înăsprit controlul asupra pieței de valută în numerar. Serviciul Fiscal Federal a dat instrucțiuni autorităților teritoriale, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, să identifice operațiunile ilegale de cumpărare și vânzare de valută „pe sub mână”, care se desfășoară, în special, cu ajutorul rețelelor de socializare.

Din martie până în prezent, în Rusia au intrat în vigoare diverse restricții valutare pentru cetățeni. Unele dintre ele au fost slăbite de Banca Centrală, dar există încă limite în ceea ce privește retragerea monedei de la bancomate: se pot retrage din cont, fără restricții, doar sumele care au intrat înainte de 9 martie. Sumele ajunse în conturi mai târziu pot fi scoase exclusiv în ruble. Zilele trecute, autoritatea de reglementare a extins și limita de 10.000 de dolari pentru retragerea de valută străină în numerar, dintr-un cont sau depozit, pentru încă șase luni.

Șefa Băncii Centrale, Elvira Nabiullina, a explicat menținerea restricțiilor prin faptul că numerarul nu poate fi importat în Rusia din cauza sancțiunilor. SUA și UE au impus un embargo asupra importului de dolari și euro în numerar în Rusia. „Nu avem de ce să ne aşteptăm ca situaţia cu fluxul de valută în ţara noastră să se schimbe”, a spus Nabiullina.

Bursa de Moscova, aprope de colaps. Piața se află deja în picaj, înainte de întoarcerea la tranzacționare a non-rezidenților din țări „prietenoase”

Bursa rusă a scăzut pentru a cincea zi consecutiv. La licitația de vineri, indicele Moscow Exchange s-a aflat în picaj cu 2,7%, la 2068 de puncte (la ora 15:00, ora Moscovei), iar de la începutul lunii august a pierdut deja 6,6%, notează Moscow Times.

Declinul activ este asociat cu temeri crescute cu privire la o ieșire în masă a non-rezidenților din țările prietene, scriu analiștii PSB.

După începerea războiului, impunerea de sancțiuni și prăbușirea indicilor bursieri, Banca Centrală a Rusiei a interzis brokerilor să execute ordine de la investitorii străini, iar aceștia nu și-au putut vinde portofoliile. Dar din 8 august, această interdicție este ridicată pentru „non-rezidenții prietenoși, precum și pentru cei care au beneficiari ruși”.

Acest lucru pune presiune pe piață, împreună cu o scădere a petrolului sub 100 de dolari pe baril și, conform prognozei PSB, ar putea scădea indicele Bursei Moscovei chiar și sub 2.000 de puncte, un nivel sub care a „scăpat” doar o dată în ultimii cinci ani, în ziua în care a început războiul (24 februarie).

Nu este ușor de estimat ponderea non-rezidenților „prieteni” și amploarea unei posibile vânzări. Procesorul HSE Yevgeny Kogan a calculat că acestea reprezintă maximum puțin peste 1% din capitalizarea companiilor din indicele Moscow Exchange. Cu toate acestea, acțiunile sunt foarte diferite în funcție de companii: maxim 12% la Yandex și, de exemplu, la Gazprom și VTB, mai puțin de 0,1%. În cel mai rău caz, dacă toată lumea vinde acțiuni, oferta s-ar putea ridica la 152,3 miliarde de ruble - de patru ori cifra medie de afaceri zilnică din ultima vreme. Dar acest scenariu nu este deloc necesar, scrie Kogan: non-rezidenții pot lua o pauză sau pot face tranzacții multidirecționale (cineva vinde, iar cineva cumpără).

