Scenariul de care ne temem cu toții este la doar „o neînțelegere distanță”. Șeful ONU avertizează asupra distrugerii nucleare

"Am fost extraordinar de norocoşi până în prezent. Dar şansa nu este o strategie, nici un scut pentru a împiedica tensiunile geopolitice să degenereze în conflict nuclear", a declarat Antonio Guterres în deschiderea unei conferinţe a celor 191 de ţări semnatare a Tratatului de Neproliferare Nucleară (NPT).



"Astăzi, umanitatea este la o neînţelegere, o eroare de judecată de distrugerea nucleară", a spus el, făcând apel la construirea unei lumi "debarasate de arme nucleare".



După ce a fost amânată de mai multe ori din 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, cea de a 10-a conferinţă de examinare a NPT, tratat internaţional în vigoare în 1970 care are drept scop împiedicarea proliferării armelor nucleare, se desfăşoară până la 26 august la sediul ONU din New York.



Această reuniune este "o oportunitate de întărire a acestui tratat şi de a-l adecva cu lumea de astăzi", a declarat Antonio Guterres, exprimându-şi speranţa privind o reafirmare a neutilizării armei nucleare, dar şi pentru "noi angajamente" pentru reducerea arsenalului.



"Eliminarea armelor nucleare este singura garanţie că ele nu vor fi niciodată utilizate", a mai adăugat el, precizând că se va deplasa în câteva zile la Hiroshima pentru comemorarea victimelor bombardamentului.



"Peste 13.000 de arme nucleare sunt stocate în arsenale din întreaga lume. Într-un moment în care riscurile proliferării cresc şi barierele pentru prevenirea acestei escaladări slăbesc", a subliniat el, evocând "crizele" din Orientul Mijlociu, din Peninsula Coreea şi invadarea Ucrainei de către Rusia, scrie Agerpres.

Rusia ar putea opta pentru o „escaladare orizontală” a conflictului din Ucraina și să decidă să lovească membrii europeni ai NATO, inclusiv cu utilizarea armelor nucleare. O astfel de evaluare în raportul „Rutele spre escaladarea Rusiei împotriva NATO” este dată de analiștii Rand Corporation, un centru de cercetare american care îndeplinește comenzile guvernului SUA și Pentagonului.

Potrivit Rand, ideea că intervenția militară directă a NATO în războiul din Ucraina este inevitabilă și, prin urmare, un conflict cu întregul bloc, ar putea determina Kremlinul să facă un pas disperat. În acest caz, conducerea rusă poate decide să fie prima care lovește țările alianței, scrie The Moscow Times.

În același timp, arsenalul de rachete nenucleare cu rază lungă de acțiune al armatei ruse a fost redus semnificativ în cursul operațiunilor militare împotriva Ucrainei și, odată cu acesta, posibilitatea unei lovituri convenționale împotriva NATO.

„Doctrina militară rusă permite un astfel de scenariu, iar armata a fost de mult pregătită pentru asta”, se arată în raport.

Analiştii identifică trei factori principali care ar putea determina Kremlinul să creadă că un conflict cu NATO este inevitabil. În primul rând, pot fi discursuri publice la scară largă care cer ca Rusia să fie pedepsită pentru crime de război. Chiar dacă guvernele occidentale rezistă presiunii, Kremlinul poate avea îndoieli că mai devreme sau mai târziu vor renunța, scrie Rand.

În al doilea rând, Rusia poate răspunde la o pregătire sporită sau la desfășurarea în avans a mijloacelor de atac pe distanță lungă ale NATO, caz în care sunt posibile lovituri preventive.

În al treilea rând, conducerea rusă poate decide că NATO este deja implicată în conflict, deoarece voluntarii și instructorii din Occident sunt în Ucraina, iar furnizarea de sisteme de arme moderne necesită consilieri tehnici.

În plus, escaladarea orizontală — adică implicarea unor noi părți în conflict — poate fi provocată de amenințarea înfrângerii militare sau a instabilității din Rusia, unde Kremlinul poate vedea „mâna” Occidentului.

„Scopul atacurilor preventive ale Rusiei va fi acela de a convinge rapid NATO să nu mai întreprindă operațiuni militare”, scrie Rand.

Pe 27 februarie, președintele rus Vladimir Putin a ordonat transferul forțelor strategice într-un mod special de serviciu de luptă și a amenințat țările occidentale cu consecințe fără precedent dacă acestea interferează cu planurile sale în Ucraina. Statele Unite au luat sub control permanent armele nucleare rusești, iar țările UE au început să depoziteze urgent iod.

În mai, Ministerul rus al Apărării a efectuat de două ori exerciții în regiunea Kaliningrad folosind sisteme de rachete Iskander, care sunt capabile să transporte focoase nucleare și să ajungă în capitalele europene, până la Berlin.

