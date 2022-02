„Eu sunt foarte revoltată de felul în care s-au calculat facturile. Sunt sute de mii de facturi greșite. Eu nu pot să cred că, într-un stat care are legi clare, pot fi scrise greșit 500.000 de facturi... Nu există așa ceva! Atâția oameni puși pe drumuri, să anunțe, să ceară, să scrie. Nu e treaba mea asta, când plătesc instituții care să-mi asigure protecție în fața unor astfel de întâmplări. Eu nu am auzit să vină și cineva să zică: Domnule, am greșit, am scris legea prost”, a spus Dana Chera în cadrul interviului acordat DCNews și DCNewsTV.

„Cineva și-a bătut joc de români!”, a subliniat Dana Chera. „Dincolo de lupta politică, nu pot să cred că, într-un stat care are legi, pot fi scrise atâtea facturi greșite. Nu există așa ceva! Nu se poate! E o explicație pe care nu o am”, a mai spus Dana Chera.

„Mă revoltă!”, a continuat Dana Chera. „Sunt oameni speriați de valoarea facturilor. Sunt oameni care intră în depresie din cauza asta! Sunt oameni care fac infarct din cauza asta!”, a mai zis Dana Chera în cadrul interviului.

Dana Chera se întoarce pe sticlă, interviu cu Val Vâlcu la DCNews

EXCLUSIV DCNews - Dana Chera revine la TV

Amintim că Dana Chera va realiza două emisiuni la Etno TV. Prima va fi transmisă de două ori pe săptămână, în prime-time, între orele 20:00 și 22:00. Vor fi abordate teme sociale și politice. A doua emisiune va fi una de suflet pentru Dana Chera, fiind abordate teme despre „starea de bine”.

„În luna februarie începem. Familia mea știe că plec de acasă două zile pentru emisiuni. Timpul pe care îl aloc familiei mele este cel mai important din lume. Am găsit înțelegere în lumea nebună a presei și astfel pot să-mi pot să duc la capăt legământul pe care l-am făcut cu mine și de care țin cu dinții. Voi face două emisiuni. Emisiunea difuzată în ziua de vineri o să fie înregistrată, dar va fi o emisiune de suflet, o emisiune la care țin foarte mult”, a zis Dana Chera, dezvăluind și numele emisiunii: „Tainele minții”. „Este un proiect despre cum să rămânem bine în suflet și în minte”, a explicat Dana Chera.

„Publicul Etno e plin de emoții și acesta este marele meu avantaj. Este un public relaxat, un public care își permite să asculte ceva care îi place, să poarte lucruri care vin din trecut. Seara, toate televiziunile se bat pe acest public, îl fură, trag de el. Ne-am gândit să ținem publicul Etno acasă la el pentru informații, iar informația va veni asumat și empatic. Pentru că am zis de empatie, eu țin foarte mult la acest aspect, adică să fii la televizor pentru omul care se uită la tine, și nu pentru șeful tău, nu pentru patronul tău, nu pentru iubitul tău de acasă. Și cred că asta se simte”, a subliniat Dana Chera.

