Scandal dopaj. Un jurnalist celebru explică asemănările şi deosebirile dintre cazurile Simona Halep şi Maria Sharapova

"Vorbim despre o sportivă care a fost mereu atentă la tot ce ia și nu a ridicat suspiciuni de acest gen. Ca atare, a fost o mare durere și uimire, în contextul în care nimeni nu a bănuit-o de ceva necurat. A fost un an ciudat pentru Simona Halep, a fost un an al schimbărilor. A renunțat la mare parte din vechiul staff, inclusiv la managerul ei vechi, Virginia Ruzici. S-a dedicat total echipei lui Patrick Mouratoglou. A fost un an destul de haotic, care se termină cu acest scandal de dopaj. Este al doilea mare scandal de acest gen, după cel în care a fost implicată Maria Sharapova. Cu siguranță că acest lucru nu face bine sportului", a explicat Ben Rothenberg, citat de Eurosport.

Asemănări şi deosebiri faţă de cazul Maria Sharapova

"Sunt asemănări și deosebiri între cele două cazuri. La prima categorie aș menționa faptul că aceste scandaluri au venit în partea a doua a carierelor celor două, după împlinirea vârstei de 30 de ani. La ambele, s-a întâmplat la peste doi ani după ultimul titlu de Grand Slam cucerit, într-un moment în care erau încă în top, dar nu mai erau în vârful ierarhiei. Din punct de vedere al diferențelor, trebuie să spunem că Sharapova a susținut că lua meldonium de 10 ani. La un moment dat, substanța activă din el a intrat pe lista interziselor, iar Sharapova a explicat că ea nu a știut acest lucru.

În cazul meldoniumului, specialiștii nu au ajuns la o concluzie clară cu privință la modul în care ajută sau nu un sportiv. La Simona, nu știm mare lucru. Nici ea nu are răspunsul pentru ce s-a întâmplat, dacă ne uităm la declarațiile ei. Dar în cazul ei lucrurile sunt mai serioase, pentru că roxadustat are un statut clar pe lista substanțelor interzise. Face parte din categoria EPO și e foarte probabil ca Simo să aibă de-a face cu acuzații mult mai grave decât Sharapova", a mai spus Rothenberg.

Sharapova, suspendată pentru uz de meldonium

În 2016, la începutul lunii iunie, Maria Sharapova a făcut un anunț public în care mărturisea că a dat greș unui test antidoping efectuat după meciul din sferturile de finală ale Australian Open contra Serenei Williams. Testul cu pricina indica prezența substanței Meldonium, substanță care a fost interzisă de la 1 ianuarie 2016. De altfel, Sharapova a mai fost supusă unui test, pe 2 februarie, la Moscova, test care a indicat aceeași substanță.

Maria a admis rezultatele, iar un tribunal din Londra a decis să o suspende pe rusoaică timp de doi ani din circuit, luând de asemenea hotărârea ca punctele și premiul de la Australian Open să fie retrase.Într-un discurs public, Masha a descris sentința ca fiind "extrem de dură și nedreaptă" și a dezvăluit că nu știa de existența Meldoniumului pe lista substanțelor interzise, fiind convinsă de faptul că nu a intenționat nici măcar o secundă să încalce regulamentul antidoping. Din acest motiv, Sharapova a făcut imediat un apel la decizia inițială a tribunalului și a reușit să micșoreze perioada de pedeapsă, de la 24 de luni la 15.

