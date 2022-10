Scandal BMW. Silviu Mănăstire: Oare de ce Drulă nu a zis un cuvânt despre faptul că a semnat acest contract? / Update: Aproximativ 5 USR-iști protestează la Cotroceni

”1. Contract de finanțare mașini Politie + anexe semnat de Drula

2. Mențiunea clară la articolul 23 al contractul despre anexe/ parte integranta a contractului conform legii (anexe printre care se afla și cea cu specificațiile tehnice).

Aceste specificații tehnice au fost verificate și aprobate de MT pe nevoile proiectului european, după ce au venit de la Politie, tocmai pentru ca sa nu se apuce polițiștii singuri, de capul lor, sa-si ia mașini.

Oare de ce Drula nu a zis UN CUVÂNT, un singur cuvânt in 10 zile, de când face scandal pe subiectul BMW, despre faptul ca a semnat contractul de finanțare și anexele tehnice?”, a scris Silviu Mănăstire.

Între timp, vreo cinci USR-iști au organizat, vineri dimineață, un protest în fața Administrației Prezidențiale din București, reclamând ”mușamalizarea unei achiziții cu dedicație” de 600 de BMW-uri de la prietenul președintelui Klaus Iohannis pentru Poliția Română.

VEZI ȘI: Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat joi că licitaţia pentru achiziţionarea de autospeciale marca BMW este una corectă

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat joi că licitaţia pentru achiziţionarea de autospeciale marca BMW este una corectă, iar preşedintele USR, Cătălin Drulă, "dezinformează cu bună ştiinţă", susţinând că acesta din urmă este cel care a semnat, în calitate de ministru al Transporturilor, fişa cu detaliile tehnice pentru această tranzacţie.



Lucian Bode a prezentat într-o conferinţă de presă concluziile Raportului întocmit de Corpul de Control al ministrului în legătură cu licitaţia pentru achiziţionarea a 300 de autoturisme.



"L-am văzut pe fostul ministru al Transporturilor, domnul Drulă, în goana după audienţă afirmând, citez: 'a ieşit poliţia lui Bode să mintă pentru el şi pentru Iohannis'. Plin de tupeu, domnul Drulă acuză o conspiraţie la nivel înalt omiţând să spună ce rol important şi determinant îl are în această speţă. Ca să punem lucrurile în contextul lor real, vă prezint concluziile raportului Corpului de Control şi, evident, cronologia evenimentelor. (...) Corpul de Control al ministrului Afacerilor Interne a constatat următoarele: necesitatea achiziţiei este una reală şi evidentă. Poliţia Rutieră are nevoie imperativă de mijloace performante pentru atingerea obiectivului naţional de reducere a numărului de victime ale accidentelor rutiere", a declarat Lucian Bode, citând din document.

El a adăugat că toată documentaţia tehnică a fost întocmită, analizată şi agreată de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Ministerului Transporturilor, primind totodată şi girul unui evaluator extern al Băncii Europene de Investiţii.



"Întregul proces de achiziţie publică s-a derulat de către autoritatea contractantă - Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu respectarea principiilor de obiectivitate, transparenţă şi legalitate, trecând prin toate filtrele instituţionale. Avizul de conformitate, fără de care nu se putea finaliza licitaţia, a fost dat de către ANAF, autoritate care supraveghează toate achiziţiile din România", a indicat ministrul de Interne.



Lucian Bode a spus că licitaţia este corectă şi arată că Ministerul Transporturilor condus de către Cătălin Drulă, în prezent liderul USR, ar fi aprobat cererea de finanţare pentru cele 300 de autospeciale, inclusiv fişa cu detaliile tehnice.



"Îmi pare rău că unii vor fi dezamăgiţi, dar licitaţia este corectă, iar domnul Drulă dezinformează cu bună ştiinţă. Iată de ce. În 2017, discuţiile dintre Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Ministerul Transporturilor constată nevoia unui sistem modern de monitorizare a traficului. În 2018, discuţiile se încheie cu o concluzie: necesitatea unei cereri de finanţare însoţită de specificaţiile tehnice. La 1 octombrie 2020, Inspectoratul General al Poliţiei Române depune cererea de finanţare şi fişa tehnică, proiectul tehnic. La data de 12 noiembrie 2020 se emite Hotărârea de Guvern 971, prin care se aprobă necesitatea cheltuielilor acestui proiect. Am aici Hotărârea 971 (...), evident semnată de asociatul politic mai nou al domnului Drulă, domnul Ludovic Orban, în care veţi găsi, evident, printre altele, achiziţionarea a 300 de autospeciale. La 25 mai 2021, Ministerul Transporturilor condus de Cătălin Drulă aprobă cererea de finanţare, inclusiv fişa cu detaliile tehnice. În 5 iulie 2021, în baza acordului dat de ministerul condus de domnul Drulă, se semnează contractul de finanţare numărul 106/2021, contract evident semnat între Ministerul Transporturilor, pe de o parte, şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, pe de altă parte, în calitate de beneficiar. Ca reprezentant al Ministerului Transporturilor, evident, este domnul ministru Drulă", a mai afirmat Bode.



El le-a prezentat jurnaliştilor o copie după contractul de finanţare semnat de Cătălin Dulă (Ministerul Transporturilor) şi şi Benone Matei (Inspectoratul General al Poliţiei Române).



"Anexa 2 a acestui contract, parte componentă a acestui contract, este fişa cu detaliile tehnice, unde vom găsi, la pagina 7, capacitatea cilindrică, cutia de viteze, tracţiunea, lungimea, caroseria, culoarea, inscripţionarea specifică. Foarte important (...): cutie automată 8 + 1 trepte. Ce spunea domnul Drulă în urmă cu câteva zile? Că am construit un caiet de sarcini în care am trecut intenţionat, spre exemplu, o cutie de viteze 8 +1 trepte pentru a favoriza pe cineva, în condiţiile în care domnia sa a semnat contractul de finanţare, iar anexa la contractul de finanţare sunt aceste specificaţii tehnice, inclusiv cutia de viteze 8+1. Cât tupeu să ai şi acuzi Poliţia Română, Ministerul Afacerilor Interne că au făcut anumite specificaţii cu dedicaţie, când nu au făcut altceva decât să preia aceste specificaţii din proiectul tehnic, anexă la contractul de finanţare semnat de Ministerul Transporturilor", a mai declarat Bode.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.