Șapte zone din România, foarte căutate de turiști, nu erau populare în urmă cu 20 de ani.

Anul acesta, șapte zone din România au fost căutate de turiști deși în urmă cu 20 de ani nu erau populare. Pe listă sunt, în special, destinații din Transilvania.

Potrivit unui studiu realizat de platforma de rezervări hoteliere Travelminit.ro, anul acesta turiștii s-au orientat și spre destinații care în urma cu câțiva ani nici nu existau pe harta turistică a României.

Pe listă sunt localități din Maramureș, Harghita, Brașov, Cluj și Covasna care în trecut nu aveau activități turistice. În zonele menționate, au apărut numeroase unități turistice ca urmare a creșterii interesului turiștilor.

Conform statisticilor, pe lista cu noi destinații turistice sunt suita de sate săsești din Transilvania, în special satele Viscri și Criț, zona Tarnița cu satele Râșca, Mărișel și Gilău, satul Breb din Maramureș din zona Vișeu, Lunca de Sus din Harghita și satele Tălișoara, Micloșoara și Valea Zălanului din Covasna.

De asemenea, foarte căutate sunt localitățile de pe Drumul Vinului din județele Buzău și Prahova. În topul noilor zone turistice populare intră și Mamaia Nord unde s-au construit numeroase hoteluri și pensiuni.

---

Sfaturi esenţiale pentru un concediu liniştit. Care sunt lucrurile la care trebuie să fii atent

Poliţiştii vin cu un set de recomandări pentru cei care merg în concediu.

Pentru o vacanţă în siguranţă, poliţiştii din cadrul Compartimentului de Prevenire a Criminalităţii Argeş recomandă copiilor şi părinţilor să ţină cont de câteva sfaturi:



Sfaturi pentru copii:



- Să cunoască numele, adresa şi numărul de telefon.



- Să nu stea de vorbă sau să accepte cadouri de la persoane necunoscute.



- Să nu deschidă uşa persoanelor necunoscute indiferent de pretextele pe care acestea le invocă şi să nu dea date despre plecarea părinţilor de acasă pe perioade mai lungi de timp sau despre programul de lucru.



- Să nu se joace în locuri izolate, necirculate, la ore târzii sau pe stradă.



- Să nu poarte la vedere sau să manevreze obiecte de valoare (bijuterii, iPhone, tablete, smartphone, sume de bani, etc.) şi să nu le împrumute unor necunoscuţi, fie şi pentru perioade scurte de timp.



- Să nu se îndepărteze de părinţi atunci când se află în zone foarte aglomerate.



*



Sfaturi pentru părinţi:



- Nu lăsaţi copilul nesupravegheat.



- Învăţaţi-l că să plece doar cu permisiunea dumneavoastră, şi să spună întotdeauna unde şi cu cine pleacă.



- Atenţionaţi copilul ca atunci când este singur acasă să nu deschidă uşa persoanelor necunoscute.



- Învăţaţi-l că are voie să plece de acasă doar cu permisiunea dvs.



- Nu-l trimiteţi singur la cumpărături.



- Asiguraţi-vă că ştie numele, adresa, numărul de telefon.



- Învăţaţi-l că, în cazul în care se pierde, nu trebuie să încerce singur să-şi caute părinţii. Spuneţi-i să apeleze la un poliţist, o vânzătoare sau la un adult însoţit de un copil.



- Învăţaţi-l să spună cuiva în care are încredere dacă se simte speriat sau ameninţat.



- Asiguraţi-vă că va spune întotdeauna NU persoanelor care, sub diferite pretexte, îi cer să le însoţească.



- În caz de dispariţie alertaţi imediat poliţia la 112.



*



Chiar dacă atenţia vă este concentrată pentru pregătirea plecării în concediu, nu pierdeţi din vedere ca locuinţa să rămână "singură" - sfaturi pentru siguranţa locuinţei:



- Limitaţi cercul persoanelor care cunosc despre plecarea dvs., inclusiv nepostând pe reţelele de socializare plecarea dvs. pe perioade mai lungi de timp.



- Împreună cu vecinii de încredere, asiguraţi un sistem reciproc de supraveghere a locuinţei. Eventual, lăsaţi acestora un număr de telefon unde puteţi fi găsit.



- Nu ţineţi sume mari de bani în casă, neasigurate, şi nici nu lăsaţi impresia că deţineţi astfel de sume. Aceeaşi recomandare este valabilă şi cu privire la bijuterii.



- Nu permiteţi accesul în interiorul locuinţei a persoanelor care îşi declină diverse calităţi.



- Atunci când sunteţi plecaţi de acasă pentru o perioadă de timp mai îndelungată, rugaţi un vecin să vă golească cutia poştală şi să supravegheze perimetrul locuinţei dvs.



- Contactaţi firmele specializate, în scopul montării în interiorul locuinţei dumneavoastră a unui sistem de alarmare performant. Acesta poate părea iniţial scump, dar îşi va dovedi eficacitatea în protecţia bunurilor.



- Un iluminat corespunzător pe scara blocului sau în jurul locuinţei sporeşte siguranţa locuinţei dumneavoastră.



- Nu permiteţi copiilor să deschidă uşa persoanelor necunoscute, chiar dacă afirmă că sunt trimise de dvs. sau de rude. Consecinţele pot fi grave.



- Cereţi să vi se prezinte şi verificaţi legitimaţiile şi cărţile de identitate ale persoanelor care îşi declină calităţi oficiale.