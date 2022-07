"Solidaritatea este esențială în vremuri dificile și, așa cum am făcut până acum, vom avea grija ca niciun cetățean român să nu fie lăsat în urmă.

Am creat un cerc de siguranță pentru a proteja investițiile și economia românească, sursă și resursă pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor și pentru drumul spre modernizare pe care împreună îl vom urma. (...)", a transmis premierul printr-un comunicat de presă.

"Ei pe ei s-au salvat. Guvernul a lăsat în urmă poporul român"

"Eu am înţeles expresia domnului prim-ministru, "nu lăsăm pe nimeni în urmă". E o expresie din jargonul militar. În cazul de faţă, Guvernul a lăsat în urmă poporul român. Ei pe ei s-au salvat, sunt bine mersi. Problema este ce facem noi, cei mulţi. E adevărat că şi noi, cei mulţi, nu facem nimic. Nu părem că avem vreo conştiinţă civică nu dezvoltată, măcar existentă, vizavi de toate lucrurile care se petrec în România de astăzi. Sunt foarte multe ministere cu evoluţie catastrofală. Sunt foarte multe agenţii care nu îşi fac treaba. Cheltuielile cu agenţiile, cu ministerele, cu funcţionarea Guvernului, a statului, sunt uriaşe, neverosimile, ţinând seama de cât poate să producă acum mediul privat. Colac peste pupăză, cei care mai produc proteină economică în această ţară au fost împovăraţi cu noi impozite. Deci lasă că nu m-ai ajutat cu nimic, dar mi-ai rupt şi un picior. Cam aşa stă România în acest moment. Rezultatele le vom vedea", a declarat Bogdan Chirieac, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Mult aşteptata evaluare a miniştrilor

"Am avut stabilitatea politică si susținerea Coaliției de Guvernare, a Parlamentului si a președintelui României, care au făcut posibil să asigurăm românilor siguranță, protecție, iar țării, angajarea pe drumul dezvoltării.

Evaluarea de etapă a membrilor Cabinetului am făcut-o pe baza a zece criterii obiective raportate la așteptările cetățeanului și societății românești.

Stadiul îndeplinirii Programului de Guvernare, angajamentul în baza căruia am preluat responsabilitatea guvernării, și al Programului Sprijin pentru România, a fost corelat eforturilor de a asigura finanțarea măsurilor luate din surse interne și externe. Iar în acest sens am monitorizat cu atenție și m-am bucurat să constat ca fiecare membru al Cabinetului a abordat cu multă seriozitate angajamentul de îndeplinire a țintelor, jaloanelor și reformelor din PNRR, ceea ce ne oferă șansa accesării acestui mecanism de finanțare european. Aceeași importanță am acordat-o atragerii celorlalte fonduri europene puse la dispoziția României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020 și pregătirii proiectelor pentru finanțarea din actualul exercițiu financiar. Modul în care resursele naționale și europene au fost utilizate în beneficiul oamenilor și dezvoltării comunităților este un alt criteriu care a stat la baza evaluării echipei guvernamentale", a transmis premierul Nicolae Ciucă. VEZI BILANŢUL COMPLET AICI

Premierul Nicolae Ciucă ar lăsa miniștrii pe funcții până la finalul celui de-al treilea trimestru, pentru a nu bloca PNRR-ul și măsurile aferente. În septembrie - octombrie 2022, va fi o ședință decisivă în Executiv, când se vor analiza performanțele în funcție de realizări și când se vor lua decizii cu privire la remanire.

În 2023, e programat "schimbul" de putere, PSD preia postul de premier. Avertisment: S-ar putea să avem surprize neplăcute

"E greu de spus acum (n.r. dacă va avea loc acel moment). Înainte de orice, să trecem de toamnă. Cu toate facturile, cu lipsa fizică de energie electrică şi de gaz, s-ar putea să avem surprize foarte neplăcute", a mai precizat analistul.

În final, acesta a avertizat şi că măsurile de compensare nu sunt vizibile decât pe perioade scurte, pentru că preţurile continuă să crească.

"Vor ţine câteva zile. Am înţeles că deja preţul a crescut din nou. Pe 2 iulie am înţeles că era 9,83 lei litrul de motorină premium la o distinsă companie", a concluzionat Bogdan Chirieac.

