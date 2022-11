Săptămâna internațională a testării HIV, ediția a treia. Când și unde are loc

Între 21 și 28 noiembrie 2022, în întreaga lume, are loc Săptămâna Internațională a Testării, în care ARAS, împreună cu alte 60 de organizații din domeniul SIDA și al hepatitelor virale, din 43 de țări, organizează evenimente dedicate publicului larg.

În cadrul acestui eveniment anual de mobilizare internațională, inițiat de Coaliția PLUS în 2020, ARAS își va intensifica eforturile de informare, sensibilizare, testare și consiliere (pentru HIV și hepatită C), dar și de advocacy pentru acces la servicii medicale și sociale.

Prin participarea la SIT, ARAS contribuie la rezolvarea problemelor cauzate de criza sanitară Covid-19 în ceea ce privește testarea și accesul la servicii și subliniază, încă o dată, importanța recunoașterii rolului indispensabil jucat de organizațiile comunitare în asigurarea sănătății cetățenilor.

ARAS atrage atenția asupra faptului că această a treia ediție a Săptămânii Internaționale a Testării se desfășoară într-un context alarmant, de scădere a numărului de teste, dar de creștere a numărului de cazuri noi de infecție cu HIV în multe regiuni ale lumii, provocate de diminuarea finanțărilor publice și de lipsa de recunoaștere a actorilor comunitari. În plus, războiul din Ucraina și alte crize umanitare de actualitate au scăzut și mai mult interesul factorilor de decizie pentru sănătate și servicii conexe.

Amintim încă o dată că testarea este o etapă esențială în lupta împotriva infecției cu HIV și că testarea comunitară este cea mai eficientă soluție pentru stoparea epidemiei.

În condițiile în care, în România, serviciile medicale și sociale suferă de lipsa cronică de finanțare, cerem factorilor de decizie naționali și internaționali:

- să pună prevenirea și testarea în centrul priorităților sanitare, pentru a scădea rapid numărul noilor infectări

- să recunoască rolul educatorilor între egali în oferta de servicii de îngrijire, prevenire și testare, pentru a crește calitatea vieții persoanelor afectate

- să integreze persoanele vulnerabile (în special tinerii, femeile, bărbații care fac sex cu bărbați, lucrătoarele sexual, persoanele transgender) în crearea și implementarea activităților naționale din domeniu, oferindu-le resursele necesare

- să intensifice testarea pentru HIV și hepatite virale, pentru a acoperi întârzirea din ultimii 2 ani

- să promoveze și să generalizeze accesul la autotestare, prin stabilirea unor prețuri accesibile pentru autoteste atât pentru publicul larg, cât și pentru persoanele vulnerabile

- să promoveze și să susțină prevenirea combinată

- să asigure și să propună profilaxia pre-expunere (PrEP) persoanelor care nu sunt infectate cu HIV și să îi îndrume pe cei care trăiesc cu HIV către servicii de îngrijire complexe și constante

- să stimuleze inovația în prevenire, testare și tratament și să stimuleze capitalizarea bunelor practici din cele 3 domenii.

În 2021, în cadrul Săptămânii Internaționale a Testării, 39.202 persoane din întreaga lume au beneficiat de 42.083 teste (HIV, hepatită B, hepatită C, sifilis, diverse tipuri de cancer produse de virusul papiloma uman), în 37 de țări.

ARAS a asigurat anul trecut accesul la testare HIV pentru 650 persoane din România, prin trimiterea gratuită de teste rapide la domiciliu.

În perioada 21-24 noiembrie 2022, vă puteți testa gratuit și anonim, pentru HIV și Hepatită C, în centrele ARAS:

Checkpoint ARAS București 0751 01 05 39, Checkpoint ARAS Cluj 0751 11 10 17, Checkpoint ARAS Iași 0751 12 07 08, Centrul de Sănătate ARAS - 0740.303.744 (https://arasnet.ro/sit-testare-centre/) sau puteți comanda gratuit unul din cele 800 de kituri de testare gratuită (HIV și Hepatită C) pe care ARAS le oferă în cadrul campaniei.

Despre ARAS

Înființată la data de 10 aprilie 1992, ARAS este una dintre primele asociații anti-SIDA din România și una din primele asociații non-guvernamentale românești apărute după 1989.

Ca o încununare a contribuției la răspunsul național la epidemia HIV, în cadrul ședinței Guvernului României din 14 septembrie 2022 a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind recunoașterea Asociației Române Anti-SIDA ca fiind de utilitate publică.

ARAS este membră a Coaliției Internaționale PLUS și membra Comitetului Român de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei, a Coaliției ONGurilor pentru Fondurile Structurale Europene și a Rețelei Române de Reducere a Riscurilor Asociate Consumului de Droguri Injectabile (Romanian Harm Reduction Network – RHRN), avînd un rol activ în advocacy, schimbări legislative și reprezentarea persoanelor vulnerabile. Face parte din mai multe organisme internaționale din domeniu: Civil Society on HIV/AIDS Forum, Civil Society Forum on Drugs, Eurasian Harm Reduction Network (EHRN). https://arasnet.ro/

Despre Coaliția PLUS: Fondată în 2008, Coaliția PLUS este o uniune internațională de organizații neguvernamentale comunitare din domeniul SIDA și al hepatitelor virale. În prezent, desfășoară activități în 52 de țări, cu peste 100 de organizații ale societăți civile, are 16 membri cu drepturi depline (printre care și ARAS) și luptă pentru transformarea socială prin implicarea comunităților. https://www.coalitionplus.org/

