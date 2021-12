Sânziana Buruiană s-a mutat din România. Ce ofertă a primit și de unde: Lucrez o singură oră pe zi și câștig DUBLU!

După ce a devenit mamă pentru a doua oară, Sânziana Buruiană a ieșit în lumina reflectoarelor de puține ori, singura emisiune la care a mai fost văzută fiind "Mămici de pitici cu lipici" de la Antena Stars, însă după terminarea proiectului în care a arătat întregii țări cum se descurcă în rolul de mamă, vedeta a decis să plece în străinătate.

Astfel, acum, Sânziana Buruiană a acceptat un proiect TV care se desfășoară în capitala Ungariei, Budapesta, acolo unde s-a mutat alături de soțul și de cele două fiice ale lor, potrivit click.ro.

Oferta a fost de nerefuzat, mai ales că banii care i s-au oferit au fost de două ori mai mulți față de ce primea în România, iar pentru această sumă trebuie să lucreze doar o oră pe zi.

"Îi mulţumesc lui Dumnezeu că El nu mă lasă niciodată pentru sufletul meu bun. Timp de un an, la "Mămici de pitici" am făcut lucruri frumoase împreună cu fetele mele şi m-am străduit să le arăt oamenilor de acasă cele mai frumoase activităţi alături de ele. Am primit imediat oferta de a prezenta emisiuni de teleshopping la Budapesta.

Îi mulţumesc producătoarei de la "Mămici de pitici cu lipici", pentru că datorită acestui proiect frumos care a cuprins şi naşterea celei de a doua fetiţe am ajuns să am acum un salariu dublu faţă de cel din ţară şi să lucrez o singură oră pe zi!", a declarat Sânziana Buruiană.

Sânziana Buruiană, despre noua viață în Budapesta

"Sunt locuri superbe în Budapesta, este un oraş de vis cu puţine restricţii faţă de ţara noastră. Emisiunea e zilnic în direct, trebuie să vorbesc o oră şi să fiu atentă la indicaţiile din cască în limba engleză. Fetele rămân în spaţiul de joacă cât eu fac treabă. Am închiriat un apartament care are şi o mică curte interioară ca loc de joacă. Îmi place liniştea de aici, este aproape de televiziune, oamenii sunt liniştiţi. Fetiţele au multe activităţi aici. Izabela participă în continuare la concursuri de miss, face şedinţe foto, a câştigat locul 1 la Little Miss Hungary.

Vizităm locuri frumoase, mergem la Zoo, sunt locuri de joacă, locuri cu animale, piscină pentru copii chiar mă gândesc în timpul liber să fac un reality-show împreună cu ele. Mă bucur că vecinii noştri unguri o plac atât de mult pe Izabela şi o pot implica în proiecte cu videoclipuri sau şedinţe foto. Cea mică a început să meargă bine şi se joacă împreună cu surioara ei", a completat ea.