Sanna Marin, val de solidaritate pe rețelele sociale. "Poți fi un mare prim-ministru, CEO sau editor și poți ajunge pe ringul de dans în weekend"

Femeile dansează și postează filmulețele pe rețelele de socializare, arătându-și astfel sprijinul pentru premierul finlandez, Sanna Marin, și pentru a reaminti lumii că și politicienii sunt oameni, scrie The Washington Post.

Oponenții politici au criticat-o ​​pe Marin, în vârstă de 36 de ani, săptămâna trecută, după ce au apărut videoclipuri cu liderul finlandez petrecând cu prietenii ei la un eveniment privat. Ei au numit decizia premierului de a petrece în timpul crizei economice a țării neprofesionistă și iresponsabilă. Unii critici au sugerat, de asemenea, că Marin ar fi consumat droguri și i-au cerut să facă un test pentru a dovedi contrariul. Primul-ministrul a fost de acord cu un test antidrog, care a ieșit negativ.

Dar Sanna Marin are parte nu doar de critici, ci și de susținere. Multe femei s-au grăbit pe ringul de dans și au postat videoclipuri pe rețelele de socializare etichetate cu #SolidarityWithSanna pentru a atrage atenția a ceea ce ele consideră că este un tratament nedrept și sexist împotriva premierului finlandez. Susținătoarele Sannei Marin spun că valul de critici cu care s-a confruntat aceasta au fost distribuite în mod nejustificat, deoarece este o femeie tânără într-o sferă dominată de bărbați în vârstă.

Cazul premierului Danemarcei

Când Rikke Dal Stottrup și personalul ei de la populara revistă daneză pentru femei Alt for Damerne au auzit vestea, au avut un sentiment de deja vu. Și-au amintit că Helle Thorning-Schmidt, înaltă și blondă – prim-ministrul Danemarcei din 2011 până în 2015 – a fost în mod constant criticată pentru ceea ce purta atunci când ocupa funcția.



"Se pare că anumitor oameni încă în zilele noastre înțeleg cu greu faptul că poți fi atât o femeie tânără... cât și un politician competent în același timp", a spus Stottrup.

Pe fondul controversei de săptămâna trecută, angajații de la Alt for Damerne, care se traduce prin "Totul pentru doamne", au postat propriile videoclipuri cu momente în care dansează, în semn de protest. Apoi, au postat videoclipurile pe contul oficial al revistei, cu textul: "În solidaritate cu prim-ministrul finlandez Sanna Marin... noi, la redacția Alt for Damerne, am golit ruloul camerei pentru clipuri care nu ar fi trebuit niciodată... să iasă la lumina zilei."

"Am vrut să subliniem faptul că puteți fi un mare prim-ministru, CEO, editor, asistent medical.... și puteți ajunge și pe ringul de dans în weekend. Dacă vrem să avem mai multă diversitate... trebuie să ne extindem viziunea asupra imaginii unui politician. Trebuie să acceptăm întregul pachet și nu doar ceea cu ce ne-am obișnuit istoric”, a spus Stottrup.

Cazul unei reprezentante a Partidului Democrat din SUA

Melani McAlister, profesor de studii americane și afaceri internaționale la Universitatea George Washington, a spus că reacția împotriva lui Marin i-a reamintit de felul în care reprezentantul Partidului Democrat din SUA, Alexandria Ocasio-Cortez, a fost mustrată în 2019, când a reapărut în spațiul public un videoclip cu dansul ei la facultate. Atunci, drept răspuns, Ocasio-Cortez a postat un nou videoclip cu ea dansând în fața biroului ei.

"Cineva a crezut că aceasta ar putea deveni o problemă, chiar dacă este în mod clar o furtună într-un ceainic. Faptul că este femeie, faptul că este tânără și... faptul că face parte dintr-o minoritate o poziționează astfel încât trebuie să fie în siguranță pentru a merita sau pentru a fi văzută că își merită poziția de putere.", a spus McAlister despre clipul viral al lui Ocasio-Cortez.

