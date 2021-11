Salariu Mihai Bendeac. Dezvăluirea a pornit de la un colier purtat de Delia

La „iUmor”, vorbind despre un colier purtat de Delia, actorul Mihai Bendeac a dezvăluit că nu ar da jumătate din salariul său de la teatru pentru „niște plastic”.

Mihai Bendeac a aflat suma de bani pe care Delia a achitat-o atunci când și-a achiziționat un lanț din plastic, iar actorul și-a dezvăluit salariul pe care îl încasează de la teatru pentru a face o comparație cu prețul choker-ului pe care artista l-a purtat la „iUmor”.

„Știu că pare că mă întorc în niște locuri comune. Ai la gât niște mărgele la gât din plastic. Ăsta nu are mai mult de 2 dolari. Cât să fie un choker de mărgele?”, a spus Mihai Bendeac. A căutat prețul accesoriului Deliei.

„Lasă-mă, 3000 lei. Niște plastic. Am salariul la teatru 6400 lei. Adică să dau jumătate pe un choker amărât?!”, a zis Mihai Bendeac.

Manuela, prima iubire a lui Mihai Bendeac. Cum arată femeia ideală în viziunea lui

Cum arată femeia ideală în viziunea lui Mihai Bendeac? Cine a fost prima lui iubită, dar și fata pe care nu a uitat-o nici până în prezent? Toate răspunsurile vin chiar de la actorul Mihai Bendeac.

Recent, Mihai Bendeac a acceptat invitația lui Cătălin Măruță de a participa la podcastul său. La un moment dat, în cadrul podcastului, Mihai Bendeac a fost întrebat de Cătălin Măruță dacă are „pe cineva acum?” „În ce sens? Sunt persoane care îmi sunt apropiate, gen Monica, managerul meu, Vlad Drăgulin. Am persoane apropiate, am dat câteva exemple, dar în rest sunt extraordinar de singur”, a spus Mihai Bendeac.

Acesta a fost întrebat și cum arată femeia ideală pentru el: „Minionă, voluptoasă, brunetă, cu o putere uriașă de empatie. Umană, în general”, a zis Mihai Bendeac. „Mama este o persoană foarte empatică”, a mai zis actorul, jurat în cadrul emisiunii iUmor.

„Prima mea iubită s-a numit Manuela. Eu locuiam în blocul 52, ea în blocul 51, la parter. A fost prima mea dragoste. Când am ajuns eu în clasa a IV-a, ea s-a mutat din București. Am suferit ca un câine. Până în ziua de astăzi am încercat să aflu ce mai face Oana din blocul 50, atenție, o fată de care m-am îndrăgostit când eram în clasa a IV-a, o fată pe care n-am uitat-o nici până astăzi și nu mai știu nimic altceva decât că era brunetă, era superbă. Nu i-am spus niciodată nimic, sufeream în tăcere. O chema Oana, stătea în blocul 50, de pe Liviu Rebreanu. Sentimentul acela nu știu dacă l-am mai avut față de cineva vreodată. Simțeam că zbor. Oana...”, a mai spus actorul Mihai Bendeac.