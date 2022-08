Salariile din sectorul bugetar, majorate de la 1 august. Budăi: Un impact de 2 miliarde de lei

Marius Budăi a adăugat că aceste cheltuieli se vor face cu încadrarea în bugetul deja aprobat. 'Astăzi, Ministerul Muncii a propus spre dezbatere Guvernului şi au fost şi aprobate trei ordonanţe de urgenţă. Prima ordonanţă de urgenţă se referă la majorarea începând cu 1 august a salariilor lucrătorilor din mediul bugetar, acei lucrători care nu erau la nivelul din 2022.

Majorarea constă în acordarea unei pătrimi din diferenţa aflată în plată şi nivelul prevăzut în Legea 153 pentru anul 2022', a precizat Budăi, după şedinţa Executivului. El a menţionat că, în general, majorările vor fi în jurul sumei de 150 lei pentru un angajat. Personalul medical şi ceilalţi angajaţi care au atins pragul pentru 2022 nu vor primi această majorare, a explicat ministrul.

'În general, majorările vor fi în jurul sumei de 150 lei la angajat şi sunt angajaţi care vor primi şi mai puţin. Iar, în afară de personalul medical care deja ştim că este la nivelul din 2022, mai sunt salariaţi în cadrul ministerelor care deja au atins pragul din 2022 şi acei salariaţi nu primesc majorarea pentru că deja sunt acolo', a afirmat Marius Budăi. Ministrul a subliniat că aceste cheltuieli se vor face cu încadrarea în bugetul de stat deja aprobat.

'Impactul bugetar este în jur de 2 miliarde lei, undeva la 2,1 miliarde lei, dar nu este trecut un impact bugetar suplimentar din cauza a ceea ce v-am spus, pentru că se face cu încadrarea în cheltuielile bugetare deja aprobate. Este articol separat în ordonanţa de urgenţă. Ştiţi foarte bine că s-au blocat angajările pentru semestrul al doilea din anul 2022, la început de an au fost bugetate acele posturi vacante, deci avem o economie şi se pot încadra aceste cheltuieli', a spus Budăi. Potrivit acestuia, sunt vizate de această majorare în jur de un milion de persoane.

'Din cei 1,2 milioane de bugetari trebuie să scădem personalul medical şi acele pe categorii de persoane care deja sunt la nivelul din 2022', a completat ministrul Muncii.

Ciucă anunță creșteri salariale la bugetari

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, vineri, creșterea salariilor pentru aparatul bugetar.

„Astăzi vom aproba creșterea salariilor în sistemul public. Este o creștere în concordanță cu disponibilitatea bugetară și în conformitate cu discuțiile pe care le-am avut cu partenerii noștri sociali și ca urmare a deciziei pe care am luat-o la nivelul coaliției.”, a explicat premierul.

„Vom acorda majorările salariale personalului plătit din fondurile publice, prin modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 830/2021. Practic, este vorba despre acordarea unei pătrimi din diferența existentă în plată și nivelul salarial.”, a completat Marius Budăi, ministrul Muncii.

Cu cât va crește salariul mediu net în acest an

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estimează pentru acest an o creştere a câştigului salarial mediu net lunar de 11,3%, la 3.838 de lei.

Prognoza este în creștere faţă de cea din primăvară, când CNSP estima un avans de 10,8%, respectiv un câştig salarial net de 3.822 de lei. Conform prognozei de vară 2022, câştigul salarial mediu net va creşte anul viitor cu 10,6%, la 4.246 lei, în 2024 cu 9,3%, la 4.641 lei, iar în 2025 cu 8%, la 5.010 lei. În prognoza anterioară, CNSP estimase pentru 2023 un câştig mediu net de 4.176 lei (plus 9,3%), pentru 2024 de 4.507 lei (plus 7,9%) şi în 2025 de 4.837 lei (plus 7,3%). În ceea ce priveşte câştigul salarial mediu brut lunar, acesta se va majora în 2022 cu 10,4%, la 6.157 lei, în 2023 cu 10,1%, la 6.780 lei, în 2024 cu 8,9%, la 7.385 lei şi în 2025 cu 7,7%, la 7.950 lei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News