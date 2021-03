Salarii îngheţate şi în 2022, spune Florin Cîţu. Marcel Ciolacu: Îmi pare rău că am avut dreptate

Florin Cîțu a a spus că anvelopa salarială va rămâne la fel anul viitor sau ”va crește foarte puțin”. Concret, asta înseamnă că salariile bugetarilor vor rămâne înghețate și în 2022, la fel ca în 2021.

"Îmi pare rău în continuare că am avut dreptate. În timpul campaniei electorale, am insistat să se vină cu legea bugetului în transparenţă, ca să vadă românii ce urmează, dar nu am crezut că va exista în România un prim-ministru de genul ăsta. Abia a trecut bugetul de anul ăsta şi ne anunţă ce se va întâmpla în 2022.

În loc să cauţi să creezi venituri, să faci colectare mai bună, că deja ne-am dus la colectare cu 35 de miliarde în minus, anunţi pe oameni că nu eşti în stare să creezi venituri din investiţii sau din consum şi atunci şi în 2022 va fi la fel. Este incredibil ce se poate întâmpla", a declarat Marcel Ciolacu la România TV.