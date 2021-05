Salarii în România. Florin Cîțu: Veniturile cresc mult mai rapid decât inflația

Premierul Florin Cîțu a fost întrebat despre rata inflației și despre sfatul pe care-l dă românilor cu venituri mici sau înghețate în contextul în care prețurile de la raft cresc.

"Rata inflației a ajuns la 3,2 în luna aprilie. Având în vedere că veniturile românilor sunt înghețate anul acesta, cum îi sfătuiți să se descurce cu cheltuielile neprevăzute și aici mă refer la creșterea prețului combustibilului și al alimentelor de la raft", a fost întrebarea adresată premierului Florin Cîțu.

Ce a răspuns Florin Cîțu

"Venitul net lunar a crescut în România cu 7,7%, cele mai noi informații, deci nu sunt înghețate. Veniturile cresc și vorbim de venituri net lunare, 7,7%. Asta înseamnă că după ce scoatem inflația, veniturile au crescut. Ceea ce înseamnă că veniturile cresc mult mai rapid decât inflația, iar puterea de cumpărare crește în România, nu scade", a spus Florin Cîțu, în cadrul conferinței de presă.

"România are cea mai rapidă revenire economică din istorie"

"Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări, români! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv. Acum pregătim toate măsurile ca economia României post-pandemie să fie mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă.

În următorii ani, eu mă aștept la o creștere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum și de care să beneficieze TOȚI romanii", a transmis astăzi premierul Florin Cîţu, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Florin Cîţu a anunţat că îl aşteaptă pe Marcel Ciolacu şi pe reprezentanţii PSD la o şedinţă despre PNRR la sediul Guvernului joi, 20 mai şi a arătat că a avut disponibilitate şi cu alte ocazii, dar social-democraţii nu au dat curs.

"Am avut o discuţie mai lungă cu miniştrii despre PNRR. Ştiţi foarte bine că suntem în acest moment în discuţii directe şi cu Comisia, eu am săptămânal discuţii pe PNRR şi voiam să mă asigur că şi miniştrii îşi fac treaba pe partea tehnică şi că vom putea depune cât mai repede programul. Mâine, la ora 15:00, voi avea la Guvern o întâlnire cu câţiva reprezentanţi ai PSD pe această temă.

Vă aduc aminte că am fost cel care la buget l-am chemat pe dl Ciolacu să îi arăt bugetul, nu am nimic de ascuns, dar nu a venit. Când a fost vorba, în pandemie, de specialişti în sănătate, am spus că sunt dispus să ascult soluţiile PSD, dar nu a venit nimeni. Să vedem dacă mâine social-democraţii vor da curs invitaţiei de a discuta despre un program care interesează pe toţi românii, PNRR", a declarat Florin Cîţu după şedinţa de Guvern.

Vezi mai multe în video: