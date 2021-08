Săculeți cu orez de mărimea nou-născuților, trimiși rudelor îndepărtate din cauza pandemiei

Părinții japonezi le trimit rudelor pungi sau saci cu orez care au aceeași greutate cu nou-născuții lor în cazul în care acestea nu pot să vadă copilul din cauza pandemiei. Conform The Guardian, pungile au diferite forme și inscripționări, iar unele sunt împăturite în pături pentru ca membrii familiei să se simtă la fel ca atunci când își îmbrățișează noile rude. Alte pungi au imprimată chiar fața copilului.

Unele firme taxează cu un yen pe gram, adică un sac de orez nou-născut de 3,5 kilograme va costa echivalentul a 130 lei. „Mi-a venit ideea acum cam 14 ani, când fiul meu a venit pe lume și m-am gândit ce aș putea face pentru rudele care trăiesc la mare distanță care nu puteau veni să-l vadă. Astfel, am decis să facem aceste pungi cu orez care aveau aceeași formă și greutate cu copilul, pentru ca rudele să-l țină în brațe și să-i simtă drăgălășenia”, a transmis Naruo Ono, proprietarul magazinului Kome no Zoto Yoshimiya.

Parents in Japan are sending bags of rice that weigh the same as their newborn babies to relatives who are unable to visit them due to the pandemic. pic.twitter.com/uvgwmSkTrL