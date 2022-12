Să nu faci niciodată așa: cum se păstrează corect portocalele și mandarinele, ca să nu putrezească

Mirosul acestor citrice ne îmbunătățește starea de spirit și creează o atmosferă de sărbătoare. Gospodinele cumpără, adesea, mandarine și portocale pentru sărbătorile de iarnă în avans, pentru a evita aglomerația din magazine.

Prin urmare, aceste citrice trebuie depozitate corect, ca să nu ajungă în coșul de gunoi. Dacă sunt respectate toate condițiile de depozitare, fructele pot rămâne intacte până la șase luni.

Cum nu se păstrează mandarinele și portocalele?

Mulți păstrează mandarinele împreună cu portocale, pentru că sunt „rude”. Cu toate acestea, aceasta este o opinie eronată, iar aceste citrice trebuie depozitate separat.

În caz contrar, unele fructe vor începe să putrezească foarte repede.

De asemenea, mandarinele nu trebuie păstrate în pungi și stivuite una peste alta pe mai mult de trei rânduri.

Să aflăm care sunt ingredientele extraordinare, ideale pentru a înlocui zahărul în deserturi. O cină cu prietenii se termină, întotdeauna, cu un desert dulce și delicios. Dar, deși deserturile sevite în compania prietenilor sunt mai bune, trebuie să fim mereu atenți la cantitatea de zahăr, pe care o ingerăm,

Nu verificăm întotdeauna câte lingurițe de zahăr folosim în prăjiturile și creme de casă. Dacă depășim cantitatea de zahăr, consecințele nu vor întârzia să apară, iar depunerile de grăsime ar putea crește riscul de boli cardiace sau diabet.

Dar există câteva alternative dulci, cu conținut scăzut de calorii, care pot fi folosite în rețete. Și nu vorbim despre stevie sau miere.



Când facem acasă deserturi, putem folosi și alte ingrediente în loc de zahăr, care care conține aproape 400 de calorii la 100 grame și are un indice glicemic de aproximativ 65.

Multe gospodine folosesc miere pentru a îndulci băuturile calde sau deserturile. Dar, din punct de vedere al caloriilor, nu este o diferență mare. În plus, mierea ar putea afecta pregătirea deserturilor care trebuie să dospească.

Alte gospodine folosesc stevie, un îndulcitor natural extras din frunzele plantei cu același nume. Stevia are puține calorii, dar ar putea avea efecte laxative. Are un indice glicemic de zero și puțini carbohidrați.

Pentru a îndulci un desert, putem folosi eritritol, care are un gust foarte asemănător zahărului clasic. Eritriolul este ideal pentru persoanele care țin o dietă, care au diabet și care nu vor să renunțe la un desert dulce, fără a mări nivelul zaharului din sânge.

Siropul de orez, fără fructoză și gluten, este ideal pentru cei care urmează o dietă vegană. Se obține cu amidonul cerealelor. Se poate adăuga în ceaiurile de plante, clătite și budinci. Puteți înlocui 100 de grame de zahăr cu 130 grame de de sirop.

Malțul provine din germinarea cerealelor. Îl putem adăugăm în aluatul pentru prăjituri și tarte, pentru a favoriza dospirea. Trebuie să folosim cu 50% mai mult malț decât zahăr alb pentru a face biscuiți, creme și înghețate perfecte.

