Ce să faci ca rujul să reziste mai mult timp pe buze?

Multe dintre femei observă că după o perioadă de timp că rujul de pe buze dispare și se întreabă ce ar putea să facă pentru a rezista măcar până la jumătatea zilei.

Balsam de buze. Aplică un balsam de buze hidratant. Ai putea spune că va „aluneca' rujul, însă nu este așa. Cheia este aplicarea cantității potrivite. Se pot tampona buzele cu o hârtie absorbantă curată imediat după aceea pentru a îndepărta excesul.

Corector pe post de primer pentru buze. Conturează-ți buzele cu un anticearcăn. Acesta acționează ca un primer pentru buze și va preveni scurgerea pe margini.

Folosește un creion de buze pentru contur și nu numai. Colorează întreaga buză cu creionul. Acest lucru va oferi baza perfectă pentru ca rujul tău să rămână.

Utilizează întotdeauna o pensulă pentru aplicare. Glisarea rujului pe buze într-un singur val nu va face ca rujul să rămână. Folosește o pensulă pentru buze pentru a aplica un strat de culoare mai întâi în centrul buzelor de sus și de jos. Apoi, umple buzele de jos începând de la margini spre centru și continuă cu buza de sus. Ai grijă să umpli corect la margini și apoi să te îndrepți spre centru. Încheie prin a face un x în centrul buzei tale, potrivit Avantaje. O astfel de colorare segmentată cu ajutorul unei pensule permite rujului să se estompeze perfect și uniform în buzele tale, mărind astfel absorbția și păstrarea culorii.

Trucul șervețelului și a pudrei, arma supremă de retenție a rujului. După ce ai aplicat rujul, ia o jumătate de șervețel și apasă-l între buze. Acest lucru va ajuta la absorbția întregului exces. Acum, ia cealaltă jumătate și pune-o pe buze. Pune pudră translucidă pe buze prin șervețel și apoi aplicați un strat final pe centrul buzei. Acest mic truc ajută la sigilarea culorii fără a-ți da un efect de pudră uscată.

Melisa Raouf, o studentă în vârstă de 20 de ani din sudul Londrei, a avansat luni la semifinalele concursului după ce a optat pentru un aspect natural 100%. Acum, va concura în finala în octombrie pentru titlul suprem.

”Înseamnă foarte mult pentru mine, deoarece simt că multe fete de diferite vârste poartă machiaj pentru că se simt presate să facă acest lucru”, a spus Raouf într-un interviu pentru ziarul Independent din Marea Britanie, potrivit CNN.

"Dacă cineva este fericit în propria piele, nu ar trebui să fim obligați să ne acoperim fața cu machiaj. Defectele noastre ne fac ceea ce suntem și asta face fiecare individ unic", a adăugat ea.

Raouf a spus că, deși a început să se machieze de la o vârstă fragedă, a decis să evite tradiția pentru concurs.

"Nu am simțit niciodată că îndeplinesc standardele de frumusețe. Am acceptat recent că sunt frumoasă în propria mea piele și de aceea am decis să concurez fără machiaj", a explicat ea în interviu.

Angie Beasley, directorul Miss England, a declarat vineri pentru CNN: ”Am introdus runda Bare Face Top Model în 2019, deoarece majoritatea concurenților au trimis imagini foarte editate purtând mult machiaj și am vrut să vedem persoana reală din spatele machiajului."

Potrivit organizatorilor, Raouf plănuiește să meargă din nou fără pic de machiaj la finala națională din octombrie.

”Îi dorim mult noroc la Miss Anglia, este un lucru foarte curajos de făcut când toți ceilalți poartă machiaj, dar ea transmite un mesaj important tinerelor”, a adăugat Beasley.

