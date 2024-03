S-au modificat condiţiile de obţinere a atestatului de detectiv particular. Ce spune noua lege

Iată ce trebuie să știe cei care vor să practice profesia de detectiv particular în România!

Guvernul a modificat normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular. Aceste modificări sunt menite să aibă un "impact pozitiv" atât asupra persoanelor care doresc să obțină licența de funcționare, cât și asupra activității administrației publice responsabile de gestionarea dosarului.

„Hotărârea adoptată de Executiv aduce o serie de modificări şi completări normelor de aplicare legii privind exercitarea profesiei de detectiv particular, pentru a clarifica unele aspecte în vederea obţinerii atestatului de detectiv particular, precum şi de a corela soluţiile normative. Astfel, în vederea susţinerii de debirocratizare a sistemului administrativ şi facilitarea soluţionării procedurii privind obţinerea atestatului de detectiv particular sau a licenţei de funcţionare a societăţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, printre modificări se regăseşte eliminarea obligativităţii de a depune, în copie, unele documente, precum actele de identitate, diplomele de studii sau actele de proprietate/folosinţă ale sediului şi punctelor de lucru”, a explicat Guvernul, potrivit Daily Business.

Conform legislației, detectivul particular este o persoană atestată care, fără a încălca dreptul la viața intimă, familială și privată sau alte drepturi și libertăți fundamentale, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, desfășoară activități specifice de investigare, referitoare la:

– conduita și moralitatea publică a unei persoane;

– date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potențială parteneră într-o afacere;

– persoanele dispărute de la domiciliu;

– bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părți în proces;

– asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații din sfera vieții private sau a activității operatorilor economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora.

Detectivul particular își poate desfășura activitatea, după caz, în cadrul societăților specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înființate conform legislației comerciale și care funcționează în baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române.

De asemenea, este important să se sublinieze că exercitarea activității de detectiv particular este permisă numai persoanelor care sunt atestate profesional. Calitatea de detectiv particular poate fi obținută numai de către cei care îndeplinesc următoarele condiții:

a) are cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene (UE) ori ale Spațiului Economic European (SEE);

b) posedă cel puțin studii medii și este absolventă a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale ori este absolventă a unei instituții de învățământ superior;

Potrivit noii legi, aici se adaugă o condiție suplimentară în cazul celor cu studii superioare, și anume absolvirea unui curs în specialitatea detectiv particular.

c) este aptă din punct de vedere medical;

d) nu a fost condamnată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

e) nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;

f) a obținut avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției generale de poliție a municipiului București, după caz;

g) a promovat examenul de atestare a calității de detectiv particular ori deține un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale UE sau SEE.

