"S-a tras cu mitraliera în capul ei. Nu se mai putea face nimic". Ștefan Stan, secret dureros: A spart-o cu bătaia. Și pe ea, și pe mine

"Vorbim de bătăi, vorbim de dat afară din casă, vorbim de dormit prin poduri. Tatăl meu a spart-o cu bătaia. Și pe ea, și pe mine. Nu știe nimeni lucrul ăsta. Nu am spus niciodată asta. Mama mea a fost o femeie extrem de demnă. A ținut foarte mult la demnitatea ei. Nu s-a prostituat. Nu a furat de la nimeni nimic. Muncea de la 17 ani cu carte de muncă”, a povestit Ștefan Stan în emisiunea "În Oglindă”.

"Tata se oprea la o rotiserie din asta - erau niște rotiserii din astea de luai pui de acolo, pe Calea Victoriei - lua un pui din ăla... Eu eram mic. Se închideau (n.r.: cu frații lui) în bucătărie și mâncau, iar mama mea stătea în sufragerie. Cam asta a fost viața mamei mele”, a mai spus artistul.

"S-a tras cu mitraliera în capul ei. Nu se mai putea face nimic"

Ștefan Stan a povestit că el nu a vazut-o niciodată plângând pe mama lui, "nici măcar în ziua în care a murit”. "Mama avea 20 de metastaze la cap. Mama mea a murit de cancer. S-a tras cu mitraliera în capul ei. Nu se mai putea face nimic. (...) Au fost niște evenimente care au declanșat lucrul ăsta. Au alimentat stresul, nervii și multe, multe altele. Am încercat să o salvez. Am încercat, Dumnezeu îmi e martor...”, a povestit fostul câștigător de la Vocea României, scrie click.ro.

"Pentru mine… familia mea a murit. Eu nu mai am familie. Mama mea era singura familie.(...) Mama mereu m-a împins de la spate. Mi-a zis să merg, să fac ceva. (...) Cel mai bun speaker motivațional, cel mai bun psiholog al meu a fost ea. Omul care mă cunoștea, îmi știa toate lacunele, toți elefanții ăia din pod pe care îi avem toți. Știa tot. Tot timpul mă ghida”, a povestit Ștefan Stan.

"Am retrăit sacrificiile mamei mele pentru mine"

Anul trecut, Ștefan Stan a mărturisit că a început să plângă, după ce și-a amintit de unul dintre cele mai dureroase gesturi făcute de mama sa, uitându-se la un episod din serialul de comedia Las Fierbinți.

"Las Fierbinți, comedia care m-a făcut să plâng… Astăzi m-am trezit cu o stare nu foarte bună. Am zis să mă uit la un serial de comedie, să mă ajute să-mi schimb starea asta idioată. Şi am urmărit Episodul 9 din sezonul 19 şi am plâns. M-a făcut să plâng pentru că am regăsit cu tristețe ceea ce se trăieşte în țara asta. Mi-am adus aminte de momentul în care mama și-a vândut lanțul de aur de la gât…pe care îl avea de când era adolescentă, să-mi cumpere de îmbrăcat şi rechizite pentru prima zi de liceu.

Am retrăit toate sacrificiile pe care le-a făcut ca părinte pentru mine. Esenţa acestui episod mi-a rupt sufletul efectiv, l-a târât prin țărâna aia din Fierbinți. M-a teleportat acolo lângă acei minunaţi actori care au interpretat realitatea cum nu se poate mai bine. Asta este viața în România şi mi-aș dori să se schimbe. Mi-aș dori același final fericit şi în viața reală în care toți suntem uniţi şi ne sprijinim unii pe alții, dar nu mă pot amăgi...P.S. Mă aștept să fie un “Dorel” sau un “Geani” care nu va înţelege", a scris Ștefan Stan pe Facebook.

