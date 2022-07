S-a supărat PNL pe Daea. Ministrul Agriculturii, în pantofi, într-un canal de irigații. ”Circotecă ieftină”

Deputatul PNL de Brăila, Alexandru Popa, l-a criticat pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a intrat în pantofi într-un canal de irigații plin de apă, din județul Brăila. Alexandru Popa consideră că noul ministru face ”circotecă ieftină”. El afirmă că agricultura are nevoie de "lucruri concrete, nu de circ".



"Eu nu sunt de acord cu mesajele astea populiste. Credeţi dvs. că, dacă domnul Daea se bagă sub tunurile de apă sau că intră în pantofi în canalul de irigaţii, curge apa mai repede? Asta este o circotecă ieftină, pe care unul ca mine, care e inginer agronom şi ştie problemele care sunt în teren, nu poate s-o accepte. Mergem în teren şi ne ducem la ora 11,30 noaptea pe câmp să vedem porumbul. Să ştiţi că noaptea porumbul e mai vesel. Serios?! Haideţi să facem lucrurile de care este nevoie, agricultura are nevoie de altceva, nu doar să ne pozăm prin toate canalele. Vino cu lucruri concrete, nu veni doar de dragul de a face circ", a declarat Alexandru Popa.



Alexandru Popa, el însuşi fermier, spune că Petre Daea este ”un specialist adaptat anilor '90”.



"Eu nu am nimic cu domnul Daea, dar din punctul meu de vedere astăzi este depăşit de situaţie. El este un specialist din anii '90, un specialist adaptat anilor '90. Astăzi nu mai este un specialist care mie, ca inginer agronom, să-mi stârnească interesul să-l ascult. În afară de faptul că 'planta are nevoie de apă', ceea ce ştim şi noi, nu vine cu nimic nou. Dă-ne soluţii, deschide proiecte viabile. În judeţul Brăila, unde nu se irigă, nu vom recolta nimic anul acesta. Situaţia e una critică. Faţă de anul 2020, când cheltuielile erau la 2.500-3.000 de lei la hectar, anul ăsta au ajuns 6.000 lei la hectar. Cu siguranţă fermierii brăileni vor avea o problemă foarte mare. Trebuie să găsim o variantă prin care să le acordăm despăgubiri, să fim lângă ei sau să găsim o variantă pentru ca, în anii următori, să se poată lupta cu o secetă pedologică aşa cum întâmpinăm în acest an", a completat Popa, conform Agerpres.

”Un agronom simte câmpul înainte de a-l vedea, motiv pentru care după depunerea jurământului, când s-a împlinit formal şi legal, conform Constituţiei, misiunea mea, am plecat în ţară, pornind de pe drumul acesta al cunoaşterii, având în portofoliul meu o parte din informaţiile pe care le-am primit de la colegi. Ştiind unde precipitaţiile au fost mai sărace şi evident, mă aşteptam că acolo culturile sunt suferinde, de aceea am plecat pe - spuneam - acest drum care a însemnat Călăraşiul, apoi Brăila, după aceea, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Iaşi, Botoşani, Neamţ, Bacău şi Buzău. Plecarea a fost vineri după-amiază şi am venit la loc, adică în Bucureşti, duminică noaptea sau luni dimineaţa, la orele 2:00. Acest drum al interesului mi-a scos în faţă o serie întreagă de secvenţe pe care, sigur, fermierii le ştiu, iar dumneavoastră, prin acest culoar de comunicare publică, puneţi Ministrul Agriculturii să informeze ţara. Şi o fac cu multă plăcere, cu mult interes şi, în acelaşi timp, cu multă îngrijorare. Spun cu multă îngrijorare, pentru că am putut vedea în aceste zone şi situaţii care nu trebuiau să apară, să le avem la această dată şi aţi început dumneavoastră cu sistemul de irigaţii, unde, în acest perimetru al ţării, sistemele de irigaţii puteau fi valide şi puteau fi operaţionale dacă în perioada 2020 şi 2021 se făcea ce trebuia. Citește continuarea aici

