S-a „prăbușit” piața crypto? Cât ar valora acum o investiție făcută în aprilie

Investitorii în Bitcoin au privit neputincioși cum valoarea celei mai populare criptomonede „s-a dus în cap” cu 10% la scurt timp după mesajul CEO-ului Tesla, Elon Musk, postat pe Twitter la ora 01:00 a României, joi.

Totuși, despre creșterile din ultima lună și jumătate nu vorbește nimeni. Chiar dacă au fost mai timide decât cele din primul trimestru al anului 2021, creșterile tot au adus bani frumoși investitorilor din domeniu.

Evoluție Bitcoin (BTC) 01.04 – 13.05

Pentru a putea evalua posibilele profituri, vom folosi o investiție de 100 de dolari pentru fiecare monedă virtuală. Profitul va fi măsurat în procente, dar și cuantificat în dolari.

Bitcoin s-a învârtit în jurul cotei de 58.000 de dolari la începutul lunii aprilie 2021, cu un minim de 55.200 de dolari în prima săptămână a lunii aprilie. Odată ce am fi investit 100 de dolari la valoarea medie dintre aceste două sume, 56.600 dolari, am fi scos la doar câteva zile cu 13% mai mulți bani, adică 113 dolari. Dacă am fi ținut banii până acum, am fi fost „pe minus” cu 10%, însă pe această piață pierderile nu sunt înregistrate atât timp cât nu vinzi. Astfel, cei 100 de dolari băgați în aprilie încă ar putea genera profit dacă piața crește din nou.

Evoluție Binance Coin (BNB) 01.04 – 13.05

La începutul lunii aprilie, BNB valora între 320 și 330 de dolari. În doar 12 zile, BNB a ajuns la un maxim istoric la acel moment, de peste 630 de dolari. Astfel, dacă investeam atunci 100 de dolari în monedă, am fi avut aproximativ 200 de dolari pe 12 aprilie, adică o creștere de 100%. Aceasta s-ar fi ridicat la 115% la începutul lunii mai, iar acum, după „prăbușirea” Bitcoin, sumar ar fi fost tot aproximativ de două ori mai mare.

Evoluție Cardano (ADA) 01.04 – 13.05

La începutul lunii a patra a anului, ADA se putea cumpăra pentru 1,18 dolari. În două săptămâni, investiția de 100 de dolari ar fi generat un plus de 28%, deci 128 de dolari. În prezent, investiția ar valora cu 54,25% mai mult decât la momentul achiziției, adică 54 de dolari în plus față de investiția inițială. Piața ADA este în creștere la momentul scrierii acestui articol. În plus, prețul ADA a scăzut, adică se putea intra în joc de la o valoare mai mică, ceea ce ar fi dus la un profit mai mare.

Evoluție Ethereum (ETH) 01.04 – 13.05

La începutul lunii aprilie, Ethereum valora cu puțin sub 2.000 de dolari, însă vom folosi acest număr ca referință de intrare pe piață. În două săptămâni, cei 100 de dolari investiți s-ar fi transformat în 125 de dolari, deci o creștere de 25%. De acolo, lucrurile au luat-o razna, iar pe 3 mai investiția valora 172 de dolari, deci cu 72% mai mult. Maximul a venit pe 12 mai, când investiția noastră valora 319 dolari, o creștere cu 119%. În prezent, investiția valorează cu 94% mai mult.

Evoluție PancakeSwap (CAKE) 01.04 – 13.05

Dacă era să cumpărăm CAKE la începutul lunii aprilie, o monedă ar fi valorat 18 dolari. În 12 zile, profitul nostru ar fi fost de 55 de dolari pentru fiecare 100 de dolari investiți, adică 55%. Lucrurile ar fi stat excelent pe 29 aprilie, când banii noștri ar fi crescut cu 144%, deci am fi avut în buzunar 344 dolari dacă i-am fi scos. În prezent, investiția încă valorează de două ori mai mult, chiar și după scăderea Bitcoin care a generat unda de șoc pe piață.

Care era mesajul lui Musk?

„Tesla a suspendat achizițiile de mașini cu Bitcoin. Suntem îngrijorați în legătură cu utilizarea tot mai crescută a combustibililor fosili în minarea și tranzacțiile Bitcoin, mai ales a cărbunelui, care are cele mai rele emisii din toate.

Monezile virtuale sunt o idee bună în multe feluri și credem că au un viitor promițător, dar nu se va putea dacă au un cost atât de mare de mediu.

Tesla nu va vinde ce Bitcoin a achiziționat și vrem să utilizăm rețeaua odată ce tranzacțiile sunt mai sustenabile. Căutăm și alte criptomonede care utilizează <1% din energia utilizată per tranzacție de Bitcoin”, s-a arătat în mesajul lui Musk. Este de precizat că acest mesaj a avut un efect pozitiv pentru unele monezi „ecologice” și „smart” care folosesc foarte puțină energie pentru a fi la fel de sigure în tranzacții.