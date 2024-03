S-a întâmplat astăzi - 18 martie. Alexei Leonov și prima ieșire în spațiu

1913 - Regele George I al Greciei a fost asasinat la Salonic.

1940 - Liderii german și italian, H#tler și M*ssolini, s-au întâlnit la pasul Brenner din Alpi și au convenit ca Italia să intre în Al Doilea Război Mondial în câteva luni alături de Germania.

1965 - Cosmonautul sovietic Alexei Leonov a efectuat prima iețire în spațiu.

1967 - Petrolierul Torrey Canyon s-a scufundat pe coasta Angliei, vărsând 919.000 de barili de petrol.

1978 - Legenda fotbalului, Pele, s-a întâlnit cu Papa Ioan Paul al II-lea la Vatican.

2000 - Alegătorii din Taiwan l-au ales pe Chen Shui-bian, liderul unui partid pro-independență, ca președinte, punând capăt a peste cinci decenii de conducere a Partidului Naționalist.

2001 - John Phillips, compozitor și membru fondator al grupului pop californian The Mamas and the Papas, a murit.

2007 - Antrenorul de cricket din Pakistan, Bob Woolmer, a murit după ce a fost găsit inconștient în camera sa de hotel în dimineața următoare eliminării echipei sale din Cupa Mondială.

2008 - Regizorul britanic de film Anthony Minghella, care a câștigat un premiu Oscar pentru "Pacientul englez", a murit.

2009 - Actrița premiată Natasha Richardson, membră a dinastiei de actori Redgrave din Marea Britanie, a murit la vârsta de 45 de ani după ce a suferit o leziune gravă la creier într-un accident la schi.

2011 - Bahrain a demolat statuia din Piața Pearl din Manama.

