Rusia - Ucraina, război. Ce s-a întâmplat, noaptea trecută, cu o delegație de la Odessa venită la Tulcea: Este îngrijorător, suntem în prima linie / video + update

„Aș vrea să punctez un eveniment care s-a întâmplat fără să se știe că noaptea trecută Federația Rusă va intra în Ucraina în forță. Noi am avut o întâlnire privind fondurile europene și am avut la Tulcea o delegație de la Odessa. Nu au apucat să dea bună ziua cei de la Odessa, fiind sunați să se întoarcă pentru mobilizare. Nu au apucat să intre în conferința pentru acest proiect, au plecat înapoi în Ucraina. Am citit pe fața celorlalți îngrijorare.

Etnicii români care trăiesc în Ucraina puneau problema dacă ar avea șansa să se refugieze la Tulcea, ținând cont de relațiile de prietenie care ne leagă. Îngrijorarea maximă pentru ei era că, noaptea trecută, au picat acele rachete la Odessa. Ismail nu este departe. Noi suntem apropiați, ținând cont de faptul că suntem înfrățiți administrativ. Relații bune și cu Odessa. Le-am citit tristețea pe față, se gândeau ce vor face cu familiile lor”, a spus, joi după-amiază, Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, în cadrul interviului acordat DCNews.

„Este îngrijorător, suntem în prima linie”, a continuat acesta. „Sunt câteva știri privind Insula Șerpilor, unde înțeleg că se forțează capitularea acestei insule, partea ucraineană are instalații de supraveghere, atât aeriene, cât și maritime. În zone ar fi desfășurate forțe care ar cere capitularea soldaților care sunt plasați pe Insula Șerpilor. Putem spune că suntem poate cel mai apropiat punct de conflict, dacă mă refer la Insula Șerpilor, doar 50 de km până la Sulina”, a spus Horia Teodorescu.

NATO a condamnat ferm atacul Rusiei asupra Ucrainei, pe care îl consideră „o ameninţare gravă la adresa securităţii euro-atlantice”, şi a anunţat suplimentarea prezenţei militare în ţările est-europene.

UPDATE: MApN din România anunță că o navă militară a Rusiei din Marea Neagră deviază vapoarele comerciale care se îndreaptă către Ucraina. Nava se află în ape internaționale. De asemenea, MApN nu confirmă informațiile referitoare la o agresiune a Rusiei în zona Insulei Șerpilor.

Horia Teodorescu, preşedintele CJ Tulcea, la DC News

Klaus Iohannis dă asigurări: Niciun român nu trebuie să se teamă. Țara nu va fi atrasă în conflict

Președintele Klaus Iohannis a dat asigurări că niciun român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa și a familiei sale.

Klaus Iohannis a declarat, joi, după ședința CSAT, că la eforturile comunității internaționale pentru menținerea păcii și dialog, Rusia a răspuns cu rachete care lovesc orașele și obiectivele militare ucrainene.

