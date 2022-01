Rugby-ul românesc, în DOLIU. A murit Toma Iorga. Curg mesajele pentru ”domn profesor”, antrenor și TATĂ. ”Ne-ați luat din școli, licee și ne-ați educat pentru viață”

”Rugby-ul românesc îmbracă din nou haine de doliu. Fost jucător și antrenor, cel care a format zeci de generații de rugbysti, Toma Iorga, s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani.

De origine din București, Toma Iorga a început rugby-ul ca junior la Clubul Sportiv Locomotiva București, sub îndrumarea antrenorului Vasile Constantin-Mao, club cu care a ieșit campion național în 1978, după care a făcut pasul și spre antrenorat, fiind în paralel și jucător și antrenor.

La seniori a jucat la Știința București, în timp ce cariera de antrenor, cea care avea să îi aducă cele mai frumoase satisfacții, și-a început-o la Liceul Aurel Vlaicu. După câțiva ani și-a înființat propriul club, RC Magic București, cu care a câștigat titlul de campion național. A continuat apoi să antreneze la CS Metrorex și la Liceul CTMRTF București, actualmente Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, unde activa și acum, cucerind și cu aceștia un nou titlul național de juniori.

Abilitățile de pedagog și felul în care lucra cu jucătorii l-au propulsat la conducerea lotului național de juniori, unde a făcut echipă cu Dodo Muntean senior. Pasiunea și dedicația în creșterea juniorilor și modelarea caracterelor puternice ale acestora s-a reflectat în numeroșii jucători internaționali pe care i-a format.

Dragostea pentru rugby a insuflat-o și fiului său, Cezar, la rându-i, campion național de juniori.

Cei care doresc să își ia un ultim rămas bun o pot face în cursul zilei de astăzi, sicriul acestuia urmând să fie depus la capela Bisericii Mărțișor din București (Strada Mărțișor 63, Sector 4). Înmormântarea va avea loc marți, 18 ianuarie, în jurul orei 12:00, la cimitirul din Popești Leordeni.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!” anunță rugbyromania.ro.

Pe paginile de Facebook curg mesajele celor pe care Toma Iorga i-a transformat în sportivi de performanță, dar, mai ales, în oameni pregătiți pentru viață.

”Mi-a pus în mână balonul oval și m-a învățat cum să fiu prieten cu el. Mi-a arătat că rugby-ul este mai mult decât un sport M-am supărat pe el pentru că țipa la mine, dar în timp am înțeles că antrenorul țipă la cei de la care are așteptări. M-a învățat cum să respect și cum să fiu respectat M-a învățat să fiu OM. Nu plâng pentru că nu mai este printre noi, mă bucur că a fost aici. Drum bun spre lumină, dom' profesor!” a scris George Baltă.

”Nu am cuvinte să îți spun... mi-ai fost tată, mamă, soră, frate, prieten, antrenor de rugby. 12 ani din viață am stat în aceeași familie numită Select Magic. Când eram în cantonamente pe la munte, pe la mare, toată țara vuia ”Tomiță cu Magic campionii”. Vei rămâne în inimile noastre veșnic. Condoleanțe familiei Iorga. Drum lin să ai spre împărăția cerurilor. Ne vedem sus, domn profesor! Mântuire. Amin!” a scris un alt tânăr, Răzvan Georgescu, pregătit de marele Toma Iorga.

Pe pagina de Facebook a antrenorului, curg mesajele către ”domn profesor”:

- Dumnezeu să-l odihnească în pace. Durerea lăsată este cumplită... Mi-ai fost tată trei ani. Rămas bun!

- Dumnezeu să-l odihnească în pace! Mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru fiecare în parte, pentru mine cel puțin ați fost ca un al doilea părinte, ne-ați luat din școli, licee și acum suntem la casele noastre cu familii și copii datorită dumneavoastră. Domnule profesor, ne-ați arătat, organizat și educat pentru a avea un viitor cât mai bun și laudele despre dumneavoastră ar continua la infinit. Drum lin către ceruri, Domnule Profesor Iorga Toma și condoleanțe familiei!

- Dumnezeu să vă odihnească în pace domnul Iorga Toma!!! Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru echipa noastră, vă mulțumesc că ne-ați învățat să jucam rugby și sa fim oameni. Odihniți-vă în pace! Nu vă voi uita niciodată și îmi voi aminti mereu de cuvintele dumneavoastră și de tot ceea ce m-ați învățat.

- Domn profesor, Iorga Toma îmi găsesc cu greu cuvintele, ați crescut atâția copii și atâtea caractere frumoase de sportivi și oameni, puțini știu că vă aduceți aminte numele tuturor copiilor antrenați cu atâta iubire și dăruire! Dumnezeu a fost nedrept că v-a luat dintre noi, o pierdere uriașă pentru rugby-ul românesc și creșterea viitoarelor generații de juniori! Vă mulțumesc pentru tot ce m-ați învățat și nu o să vă uit niciodată! Sunt mândru și fericit că am fost elevul dvs.! Drum bun, Domn profesor! Condoleanțe!

- Un profesor minunat, un antrenor deosebit, un om cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Nu vă voi uita niciodată!

- Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet bun! M-ai învățat tot ce trebuia să știe un sportiv. Ai știut să ne motivezi mereu să fim cei mai buni. Condoleanțe familiei! Rămas bun, Domnule Profesor Toma!

- Dumnezeu să te ierte domn profesor, am rămas șocat când am auzit această veste proastă în care ați plecat la cer atunci când mai aveați mulți copii de învățat și îndrumat într-un viitor mai bun. Sincere regrete și mulțumesc pentru tot ce am învățat de la dumneavoastră și vorbele și sfaturile părintești au ajutat mult! Dumnezeu să te ierte!

- Dumnezeu să-l odihnească în pace, îmi e greu să mă gândesc că nu mai e printre noi, a fost un om minunat! Condoleanțe familiei!

- Dumnezeu să vă odihnească. domnu! Mi-ați fost ca un tată, vă mulțumesc pentru tot, pentru ce sunt acum, ați fost un om și antrenor foarte bun. Condoleanțe familiei.

