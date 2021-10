Roxana Vancea, fotografie cu burtica de gravidă, după ce a fost CRITICATĂ: Săptămâna 37. Mai e un pic!

Roxana Vancea va deveni mămică pentru prima dată peste câteva săptămâni. Fosta iubită a lui Mihai Bendeac va aduce pe lume un băiețel, pe care abia așteaptă să-l strângă la piept.

Ajunsă în săptămâna 37 de sarcină, vedeta se mândrește cu silueta ei, în condițiile în care a acumulat doar cinci kilograme.

Bruneta a mărturisit că nici măcar nu simte că ar fi gravidă și mai mult, astăzi, a publicat o imagine clară cu burtica ei, pentru a le da peste nas celor care au criticat-o și atacat-o în ultima vreme pentru faptul că mine și că, de fapt, nu este însărcinată.

"Săptămâna 37. Mai e un pic", a scris Roxana Vancea în dreptul fotografiei cu burtica.

"Nu mă simt însărcinată" Câte kilograme a pus Roxana Vancea

Roxana Vancea este căsătorită cu sportivul Dragoș Paiu, iar împreună îl cresc și pe fiul bărbatului din altă căsătorie, pe micuțul Milan.

"Nu mă simt însărcinată, n-am simțit până acum, sper să nu simt nici în astea trei săptămâni pe care le mai am. Aveam vreo 60 de centimetri în talie înainte de a rămâne însărcinată, acum am 85 de centimetri, la 35 de săptămâni. Am mâncat, dar deloc dulciuri. Am pus doar cinci kilograme, am 52 de kilograme acum, din care peste 2 kilograme are bebelușul. Am cumpărat chestii pentru bebe. Nu am emoții sunt mai mult curioasă, dar mama și soacra abia așteaptă să nasc să mă ajute", a declarat Roxana Vancea recent.

Ce nume îi vor pune bebelușului. Milan, celălalt băiat al cuplului, a decis

Roxana Vancea a spus că micuțul Milan a decis ce nume îi vor pune celui mic. Copilul a spus că-și dorește foarte mult un frățior și că vrea să-l cheme Ayan. Mai mult, Milan a fost și cel care și-a anunțat bunicii despre venirea pe lume a noului copil.

"L-am trimis pe Milan să le spună și nimeni nu înțelegea nimic. Pentru că nu știa să spună nici frățior, nici surioară. «Vine barza?», îl întreabă tatăl meu. «Da, o să vină barza», spune Milan. Așa i-am anunțat pe ei. Oricum se așteptau pentru că noi le-am spus că ne gândim la treaba asta.

Am vorbit înainte cu Milan, înainte să ne apucăm, să fim siguri că și el își dorește un frățior sau o surioară. Și el concepea doar un frățior. Și îi spuneam că există posibilitatea să fie o surioară, dar am zis că vedem noi cum o dregem până atunci. Important e că mai vrei pe cineva în casă", a mai spus vedeta.