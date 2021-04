Roverul Perseverance a descoperit o rocă ciudată pe Marte / FOTO

NASA a publicat imagini cu rocă marțiană care a fost studiată recent de roverul Perseverance cu ajutorul instrumentului său cu laser.

„În timp ce elicopterul (n.r. Ingenuity) se pregătește, nu pot să mă abțin să nu analizez rocile din apropiere. Roca asta ciudată a stârnit multe ipoteze din partea echipei mele științifice”, a fost postat recent pe contul oficial de Twitter al roverului Perseverance.

Piatra din imagini, cu o lungime aproximativă de 15 cm, pare să fie presărată cu găuri destul de mari. Însă, acelea nu sunt singurele găuri pe care le are roca.

„Dacă vă uitați mai îndeaproape, puteți observa urmele de laser pe care le-am făcut eu pentru a afla mai multe”, mai arată postarea de pe Twitter.

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.



It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu