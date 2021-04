Roverul „Curiosity” și-a făcut primul selfie pe Marte. FOTO

Fotografia panoramică este, de fapt, compusă din 71 de imagini alăturate, realizate de camerele de înaltă precizie montate pe brațul robotic al lui Curiosity.

"Aș vrea să fii aici! Acest selfie a fost realizat în fața „Mont Mercou”, o formațiune stâncoasă cu o înălțime de 6 metri. Este alcătuit din 60 de imagini de pe camera MAHLI și 11 imagini de pe camera Mastcam. Uită-te suficient de aproape pentru a observa o gaură nouă - cea de-a 30-a mostră de până acum.", se arată într-o postare pe Twitter a NASA.

Wish you were here! This selfie was taken in front of “Mont Mercou,” a rock formation that’s 20ft (6m) tall. It's made up of 60 images from my MAHLI camera and 11 images from my Mastcam. Look close enough to spot a new drill hole – my 30th sample to date. https://t.co/3U5ZVNyO2t pic.twitter.com/mFMVjiTCvF