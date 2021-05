Roverul chinezesc Zhurong a trimis primul selfie de pe Marte / FOTO

Roverul Zhurong a fost transportat în atmosfera marțiană într-un lander sâmbătă, fiind numit după un zeu mitic chinez al focului. Acesta a sosit pe Marte la câteva luni distanță după roverul Statelor Unite ale Americii, Perseerance, și a fost sărbătorit în China ca o mare victorie în ascensiunea către o superputere spațială.

Administrația Națională a Spațiului din China a publicat miercuri imaginile realizate de camerele atașate roverului, care arătau echipamentul de evitare a obstacolelor și panourile solare de pe vehicul, precum și textura suprafeței marțiene. Prima sondă a Chinei de pe Planeta Roșie a trimis primele „selfie-uri” după aterizarea istorică de săptămâna trecută.

We have a Hi-Res visual! This is #Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover reporting to Earthlings! I’m currently at 109.9E, 25.1N, Utopia Planitia, Mars. All look good! Preparing for the final deployment and scientific missions. Water/Ice under Mars 100m-deep surface? About to find out! pic.twitter.com/xkh39C2y3n