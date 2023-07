Rona Hartner are cancer în stadiu patru cu metastaze: "Dacă această boală a ajuns la mine iarăși, însemană că nu a fost tratată bine"

Rona Hartner a mărturisit că are din nou cancer, de această dată în stadiu patru cu metastaze.

"A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu el. Acum aștept rezultatele de la biopsie și o să fac ce am de făcut. Nu simt nimic fizic, în sensul că este obositor să ai un cancer în corp, Deci, da, am o stare de oboseală permanentă. Am un suflu foarte scurt și nu prea reușesc să respir destul de bine ca să pot să cânt la capacitate, dar o să încerc. Dacă văd că nu o să mă descurc, o să anulez spectacolele pe o perioadă și le reiau după ce îmi revin”, a mărturisit Rona Hartner.

"Nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc"

"Practic, de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun. Care m-a auzit o singură dată tușind. Și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică. Și mi-a zis doctora că, după părerea ei, este ceva mult mai grav. M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută găsește.

Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru, deja este cu metastaze. Recunosc că, pe moment, am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că, dacă această boală a ajuns la mine iarăși, este pentru că prima dată nu a fost tratată bine. Pentru că a fost și oricum e altă boală. (…) M-am epuizat anul ăsta mult prea mult”, a spus artista, la Antena Stars, scrie ciao.ro.

În toamna lui 2019, Rona Hartner anunța că s-a vindecat de cancer la colon, într-o emisiune tv. Iubitul artiseti, de atunci, a mărturisit că a plâns atunci când aceasta i-a compus o poezia. Cântăreața a povestiti că el i-a fost alături în toată perioada grea și a ajutat-o.

"El m-a a văzut pe jumătate moartă la spital. M-a văzut cu chimioterapie. M-a văzut aproape paralizând în casă de la efectele secunde. M-a văzut de trei ori la un pas de moarte. A stat lânga mine și nu m-a văzut deloc vedetă, nu m-a văzut star, nu m-a văzut machiată. M-a văzut praf. M-a iubit și m-ar fi făcut să mă simt frumoasă și, orice aș fi pățit din cauza acestei boli, el m-ar fi făcut să mă simt totuși o prințesă și o femeie frumoasă [...] A trăit un an sabatic cu mine și m-a suportat cu cel mai greu moment din viața mea și el a fost cu mine. Mi-a fost aproape", a mărturisit Rona Hartner la Antena Stars.

