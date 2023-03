Griviţa 53, primul teatru privat construit de la zero. Romaşcanu: Astăzi un vis şi-a pornit drumul spre realitate

"Astăzi un vis şi-a pornit drumul spre realitate: Griviţa 53, primul teatru privat construit de la zero după aproape 80 de ani, se construieşte şi îşi va primi publicul în 2024. Chris Simion-Mercurian şi Tiberiu Mercurian au reuşit imposibilul şi, după 6 ani de luptă cu inerţia, cu piedicile de tot felul, cu birocraţia, au reuşit să strângă suma necesară proiectului! Ministerul Culturii a sprijinit proiectul cu 1,9 milioane EUR din fonduri norvegiene, nenumăraţi "ctitori" privaţi au cumpărat cărămizile care vor clădi teatrul. Felicitări, tuturor! PS O veste bună nu e niciodată în plus. Avem rezerve pentru a acoperi costurile suplimentare generate de scumpirile materialelor de construcţie!", a scris Romaşcanu pe Facebook.

Vestea demarării lucrărilor a fost anunţată şi pe pagina de Facebook Griviţa 53.



"Astăzi, 1 Martie, am început construcţia Griviţa 53 - primul teatru construit de la zero de comunitate, o iniţiativă în care manifestul personal şi implicarea emoţională sunt mai presus de funcţii, statut, job. Lucian Romaşcanu, Ministrul Culturii şi viceprimarii Stelian Bujduveanu şi Horia Tomescu au fost împreună cu noi, alături de jurnalişti şi echipa de implementare. Griviţa 53 este mai mult decât construcţia unui teatru, este construcţia unui spirit. Vom lăsa în urmă nu doar un teatru, ci povestea unor oameni care au putut fi cu adevărat împreună. Finanţarea construcţiei Griviţa 53 este asigurată din contribuţie proprie, donaţiile ctitorilor, sponsorizări şi prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. Mulţumesc tuturor celor care au făcut ca proiectul să ajungă în această etapă", a transmis Chris Simion-Mercurian.



"În 2016 am vândut casa bunicii mele şi cu banii câştigaţi am cumpărat terenul din Calea Griviţei nr. 53, locul pe care urmează să construim teatrul. În 2017 am demarat campania de strângere de fonduri şi am participat la cea mai importantă competiţie de arhitectură sustenabilă din Europa, la Marsilia. A fost prima dată când România a urcat pe podium în acest concurs. Au fost 5.085 de proiecte participante şi doar 7 câştigători, iar Griviţa 53 s-a aflat printre ei obţinând "Acknowledgement Prize". În 2018 am aflat că am cancer, am pus proiectul pe hold, am schimbat priorităţile şi m-am concentrat pe vindecare. În 2019 am revenit şi am continuat demersul. În 2020 a urmat al doilea an de pauză din cauza pandemiei. În 2021 mi-am propus să strângem suma necesară începerii şantierului. Până în prezent am strâns 380.000 Euro, plus 75.000 Euro care urmează să intre în contul proiectului din partea a două multinaţionale. Am 23 de ani de când fac teatru independent şi mai bine decât mine nu ştiu cine poate vorbi despre necesitatea acestei iniţiative. Unii construiesc ziduri care ne separă. Noi construim ziduri care ne unesc!", declara în urmă cu doi ani Chris Simion-Mercurian, după succesul prezenţei iniţiatorilor proiectului în Parlament.



Demersul construirii teatrului Griviţa 53 a fost susţinut de numeroase personalităţi, printre care se numără: violonistul Alexandru Tomescu, muzicianul A.G.Weinberger, olimpicii Mihai Covaliu, Ivan Patzaichin, Valeria Răcilă van Groningen, alpinistul Alex Găvan, medicul Cristina Berteanu, criticul Marina Constantinescu, scriitorii Pascal Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Mihai Şora, Nora Iuga, Matei Vişniec, scenografele Maria Miu şi Iuliana Vîlsan, pictorii Gheorghe Fikl, Francisc Chiuariu, Dumitru Gorzo, regizorii de film Corneliu Porumboiu şi Cristian Mungiu, producătoarele Ada Solomon şi Miruna Berescu, precum şi actorii ctitori Oana Pellea, Maia Morgenstern, Marius Manole, Marian Râlea, Rodica Mandache, George Ivaşcu, Medeea Marinescu, Ilona Brezoianu, Ada Milea şi mulţi alţii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News