Romanița Iovan, revoltă, la 8 ani de la tragedia din Apuseni: Nu a fost accident! "Nu înțeleg cum, într-un avion plin de medici, nu a fost niciunul în stare să-l ajute"

Au trecut opt ani de la tragedia aviatică din Apuseni, în care și-a pierdut pilotul Adrian Iovan şi medicul rezident Aurelia Ion, iar alţi patru medici şi copilotul au fost răniţi.

Deși au trecut atâția ani de atunci, Romanița Iovan, soția pilotului are încă resentimentele față de întreaga situație. Aceasta s-a declarat încă de la întâmplarea tragediei nemulțumită de modul în care a fost gestionată situația, fostul ei soț murind de hipotermie, deși în certificatul de deces al lui Adrian Iovan și al studentei Aura Ion scrie că cei doi au murit de frig, nu din cauza impactului avionului cu solul.

Romanița Iovan a făcut noi declarații despre accidentul de atunci și despre cum i-a schimbat viața fiului lor, Albert.

"Nu a fost accident"

Romanița Iovan este convinsă că, acum opt ani, în Apuseni nu a avut loc un accident aviatic, ci o tragedie pentru care și autoritățile române sunt vinovate.

"Nu a fost accident. Eu spun că a fost aterizare forțată și lipsa de reacție a autorităților. Să se zică accident la ceea ce s-a întâmplat, după opt ani, nu se poate, vă spun sincer. Noi mergem acolo în fiecare an, am fost și acum, weekend-ul trecut. Am ajuns sus, acolo, și, ca de fiecare dată, se reia discuția despre ce s-a întâmplat, cu cei de acolo. Mai ales cu cei care au fost primii la locul respectiv. Iar realitatea este cruntă. Nu a fost accident", a declarat Romanița Iovan, pentru Fanatik.

Romanița Iovan îi ia și acum apărarea, după ce de-a lungul timpului s-a spus că el ar fi luat niște decizii greșite care au condus la tragedie. Potrivit ei, nu doar pilotul decide.

"Nu v-ați obișnuit deja, că așa e la noi, mortul este de vină?! Gândiți-vă cum au plecat ei, într-un zbor umanitar, nu e comandantul de aeronavă un zeu, Dumnezeu. Ca să poți să pleci cu avionul sunt mai multe echipe care hotărăsc, e mecanicul, cei de la meteo. Cum să pleci tu cu un avion fără să ai acordul? Dar doar mortul e de vină.

Îmi dau seama că, totuși, Adrian avea șanse. Dar doar dacă ar fi avut sprijin de la cei din avion, dacă autoritățile făceau ceva. Din păcate, chiar și oamenii ăștia care porniseră spre ei, au fost întorși din drum de autorități, dar tot ei l-au găsit. Semnalul e clar, luptă tu pentru tine, altfel nu te salvează nimeni, plus că te vor găsi și vinovat", a mai spus, revoltată, Romanița Iovan.

Cum a reacționat fiul lui Adrian Iovan când au vrut să-i ofere o diplomă în memoria tatălui său

"Copilul meu s-a maturizat precoce. Ca dovadă a maturizării precoce, la o săptămână după, când m-a sunat domnul Zamfir să îmi spună că vrea Colegiul Medicilor să îi acorde o diplomă lui Albert în memoria tatălui său, Adrian Iovan, am vorbit cu fiul meu și el mi-a dat un răspuns pe care nu îl voi uita niciodată: Mama, nu îmi trebuie nicio diplomă pentru că nu înțeleg cum, într-un avion plin de medici, nu a fost niciunul în stare să îl ajute pe tata. Asta mi-a spus un copil de șapte ani…", a mai spus Romanița.

"Pe certificatul de deces scrie foarte clar: hipotermie. El a murit de frig. Nu înțeleg de ce nu au făcut focul. Avionul a fost în picaj, dar Adrian l-a redresat. La Aura Ion, problema a fost alta, era singura care nu avea centura. Nu am ce să spun cu privire la ea, nu pot eu să judec cazul ei. Cu domnul dr. Zamfir am avut o singură discuție, prima și ultima, cea în care i-am transmis răspunsul lui Albert cu privire la propunerea de a-i oferi o diplomă. De atunci nu au mai fost discuții. Nu judec pe nimeni, dar esența e cea spusă de un copil de șase ani și asta spune tot", a mai spus Romanița Iovan.

