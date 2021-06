România, înfrângere rușinoasă cu Georgia. Răzvan Marin, după ce a ratat de la 11 metri: Eu am dorit să dau gol

'Bineînţeles că îmi pare rău că am ratat penalty, sunt convins că dacă marcam din penalty întorceam şi rezultatul. Acum nu mai pot să mai schimb, eu am dorit să dau gol, bat tot timpul în stânga. Am dat peste poartă, nici nu mai îmi dau seama. Nu mai pot schimba nimic. Îmi pare rău, era un moment important, sunt sigur că dacă marcam întorceam rezultatul. Ce pot să spun, credeţi că noi nu ne dorim să câştigăm, să dăm mai mult din noi pentru a aduce victorii?', a spus Răzvan Marin.

'Până la urmă reprezentăm o ţară întreagă, jucăm pentru suporteri. A fost primul meci cu ei în tribună şi nu am reuşit să câştigăm. Din păcate nu putem schimba nimic din ce a fost în aceste ultime două meciuri. Mergem înainte, chiar nu avem cum să schimbăm aceste ultime două rezultate. Şi astăzi cred că am avut o atitudine bună şi s-a văzut că ne-am dorit', a declarat Marin la postul Pro X.

România va înfrunta Anglia

Răzvan Marin consideră că din această înfrângere echipa pregătită de Mirel Rădoi ar trebui să ia părţile bune în perspectiva următoarei partide amicale, cea cu Anglia.

'Acum după meci nu puteam vorbi despre lucrul acesta, câte goluri vom lua de la Anglia. O să luăm părţile bune pe care le-am făcut în meciul cu Georgia, trebuie să băgăm capul în pământ, să muncim mai mult, să mergem în Anglia şi să avem o prestaţie bună', a mai spus Răzvan Marin.

Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Georgiei cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, într-un meci amical. România va juca pe 5 iunie un nou meci amical, contra Angliei, la Middlesbrough.

Lotul naţionalei României care a înfruntat Georgia

Portari: Florin Niță (Sparta Praga/Cehia, 5/0), Florin Iacob (UTA Arad, 0/0), Andrei Vlad (FCSB 0/0);

Fundași: Ionuț Nedelcearu (AEK Atena/Grecia, 13/2), Vlad Chiricheș (Sassuolo/Italia, 62/0), Cristi Ganea (Aris Salonic/Grecia, 7/0), Adrian Rus (Fehervar/Ungaria, 5/0), Deian Sorescu (Dinamo București, 0/0), Tiberiu Căpușă (Chindia Târgoviște 0/0), Mario Camora (CFR Cluj în locul lui Nicuşor Bancu), Iulian Cristea (FCSB, în locul lui Andrei Burcă);

Mijlocași: Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 28/2), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 45/10), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoția, 16/1), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./Turcia, 47/6), Alexandru Băluță (Akademia Puskas/Ungaria, 7/1), Constantin Budescu (Damac/Arabia Saudită, 12/5), Adrian Păun (CFR Cluj, 0/0), Darius Olaru (FCSB, 0/0), Olimpiu Moruțan (FCSB, 0/0), Florin Tănase (FCSB, 8/1), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 12/2);

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogoreț/Bulgaria, 43/13), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia, 17/2), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 7/0)