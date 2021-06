România, dobânzi mai mari decât în Botswana. Soviani, șah mat pentru Fechet (PNL): Ce e ROBOR-ul?

Invitați la emisiunea Decisiv, la Antena 3, Radu Soviani și Mircea Fechet au vorbit despre dobânzile la care se împrumută România, cu un procent mai mari decât cele din Botswana:

Radu Soviani: „România, stat membru al UE, populația României și companiile românești s-au împrumutat anul trecut la dobânzi mai mari decât ale companiilor din Botswana. Acesta e un mod în care a fost gestionată criza. Anul trecut, dobânzile medii la credite, în monedă națională, pentru România au fost de peste 6,4% în timp ce Botswana s-a împrumutat la 5,75%“, a precizat Radu Soviani.

Ulterior, a intervenit Mugur Ciuvică: „Domnule Soviani, tocmai Botswana ați găsit, pentru că ulterior o să vină domnul Fechet să spună că leul e mai mare decât beep.“

Radu Soviani: „Eu am găsit și altă monedă, dacă nu vă place cea din Botswana, eu mă pot referi la Euro, pentru că într-o analiză pe glob am arătat că dobânzile plătite de România sunt mai mari decât dobânzile altor 22 de state însumate din Uniunea Europeană. Dacă calculăm dobânzile la care se împrumută alte 22 de state și comparăm cu dobânzile plătite de România la credite de stat suveran, cele din România sunt mai mari decât cele însumate. Am ajuns aici pentru că, în principal, politicile din pandemie au fost îndreptate împotriva populației decât în favoarea populației. Eu am spus de mult timp că dobânzile trebuiau reduse de BNR spre 1% astfel încât să fie ajutată populația, companiile și inclusiv statul român care, dacă PNL ar fi redus de la început mai semnificativ ratele de dobândă, statul u ar mai fi plătit dobânzi mai mari decât cele 22 de state însumate, iar datoria publică ar fi fost mai mică. PNRR este o glumă, un program cu dedicație care reprezintă redresarea și reziliența lor, a grupurilor de interese, nu a economiei naționale.

Mircea Fechet: „Iertați-mă, știți cât e astăzi ROBOR-ul? Dacă nu știți vă spun eu, e 1,49 și are cea mai mică valoare din ultimii 2 ani.“

Radu Soviani: „Domnule Fechet, îmi puteți spune ce este ROBOR-ul, nu vă mai dați șmecher cu mine. Ce e ROBOR-ul?“

Mircea Fechet: „Nu vreau să intru în discuție aici, e o dobândă de referință națională, eu nu sunt economist. știu că atunci când are o valoare mai scăzută, rata mea lunară este mai mică, pentru că am rată la casă.“

Radu Soviani: „Învățați despre ce vorbiți, ziceți domnule Fechete...?“

Mircea Fechet: „Fechet mă numesc, nu vă supărați, vă mai spun că atunci când această valoare scade, românii care se împrumută în lei au în fiecare lună o dobândă mai mică la bancă și rate mai mici de plătit. Sunt state care se împrumută cu o dobândă negativă, pentru că au niște economii foarte solide și noi nu ne putem compara nici cu Germania, nici cu Franța. Astăzi statul român se împrumută la dobânzi mai mici de acum 2, 3 sau 4 ani.“

Radu Soviani: „Dacă nu știe ce vorbește când vorbește despre ROBOR, e clar că nu vă poate da și cifre. Domnule Fechet, aflați de la mine, dobânzile pe plan mondial sunt la minime istorice, asta înseamnă că și România avea ocazia să transmită această conjunctură favorabilă și temporară la nivel global inclusiv în dobânzi mici. Asta înseamnă, domnule Fechet, ca să știți de la mine. Prețul la care eu mă împrumut eu ca și companie afectează valoarea bunului și serviciului pe care eu îl conduc. Dacă eu mă împrumut la dobânzi pe medie de 6%, iar maghiarul la 4,5%, bulgarul la 2,5%, de ce nu mi se duc și mie dobânzile spre 3%? Dar vă deranjează Botswana... .“

Mircea Fechet: „E problema dumneavoastră... .“