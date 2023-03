România cumpără 54 de tancuri americane Abrams. Bogdan Chirieac: Ce să faci cu ele? Majoritatea podurilor din România nu rezistă la 70 de tone

Ministerul Apărării Naționale va cere Parlamentului să aprobe achiziția unui batalion de tancuri americane Abrams, dar și alte echipamente militare, a anunțat ieri generalul-maior Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente. În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat la Realitatea Plus dacă România chiar are nevoie de aceste tancuri.

"Cred că România ar trebui să procedeze cum este sfătuită de Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, că ei sunt vârful tehnicii militare, și a capabilităților, și a strategiei, și a învățământului militar etc. De exemplu, din ce am înțeles de la distinșii ofițeri de rang înalt occidentali veniți în România, inclusiv americani, tancul este o armă ofensivă. Sigur, dacă NATO ne spune luați un regiment de tancuri sau două, sau trei, trebuie să le iei, că înseamnă că au un plan cu tine și te integrezi în sistemul de apărare comun, dar în mod normal România are nevoie de aviație, arme anti-aeriene, arme anti-tanc, ați văzut ce a făcut Javelinul în Ucraina, a terminat tot ce înseamnă tancuri, că nu rezistă niciunul la Javelin, nici Leopardul. Singurul care mai rezistă este tancul israelian, dar Israel nu vrea să dea tehnologia respectivă.

Și, oricum, România nu atacă pe nimeni, doar se apără. Și, mai aveai nevoie pentru Marină, dacă tot de 10 ani te chinui să semnezi pentru patru corvete, nu mai poți să faci din banii ăia patru corvete, măcar două să faci, ai două fregate care sunt două căzi de baie vechi, nici nu știu dacă mai merită modernizate în acest moment și ai elicoptere anti-navă. Ați văzut ce s-a întâmplat cu o rachetă anti-navă și de mai slabă calitate, ucraineană, care a scufundat crucișătorul Moskva.

Bogdan Chirieac: Ce să faci cu ele? Majoritatea podurilor din România nu rezistă la 70 de tone

Deci, depinde, deoarece bugetul României pe Apărare nu este un sac fără fund, chiar nu e un sac fără fund, iar România cred că trebuie să mai umple, și la numărul de personal, pentru că se pare că 60 de mii de oameni nu sunt de ajuns. Polonia mărește armata de la 150 de mii la 300 de mii de oameni. Sigur, ei au de două ori jumătate PIB-ul României, ăsta este adevărul, au o clasă politică mai responsabilă, o mulțime de lucru se întâmplă, dar este important să completezi întâi găurile pe care le ai și ai foarte multe găuri în acest moment.

Ce să faci cu tancul Abrams? Are 70 de tone. Știți care e problema? Majoritatea podurilor din România nu rezistă la 70 de tone. Leopardul are 30 de tone, eventual te duci acolo. Este foarte bine, și militarii vor ultima tehnologie. Vrei Abrams că este ultima tehnologie, ia Abrams, dar nu înseamnă că trebuie să dai toți banii pe așa ceva, că trebuie să dotezi și F-16 ca să zbori cu F-16 costă foarte mult, deci trebuie o justă corelație între capacitatea economică a țării și dotarea Armatei. Ea trebuie făcută numai și numai cu consultanța americană și eventual cea britanică. Bun, și ținem seama și de francezi deoarece Franța se ridică foarte mult în Europa în momentul acesta. În zona navală sunt super ageri cu corvetele, și pe bună dreptate", a declarat Bogdan Chirieac.

