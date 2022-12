România a depus memorandumul pentru aderarea la OCDE: Performanţa economică, în ultimii ani, a fost impresionantă

România a depus, joi, la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică memorandumul iniţial privind accederea ţării noastre la OCDE.



Premierul Nicolae Ciucă, aflat în vizită de lucru la Paris, i-a înmânat, joi, la sediul organizaţiei, secretarului general al OCDE,) Mathias Cormann, memorandumul iniţial privind aderarea României la OCDE.



Ulterior, cei doi înalţi demnitari au susţinut declaraţii comune.

După declaraţii, premierul Ciucă va participa în calitate de invitat la reuniunea Consiliului OCDE, într-o sesiune dedicată României, care reuneşte ambasadorii statelor membre ale Organizaţiei şi al Comisiei Europene.



În prezent, OCDE are 38 de state membre, reprezentând democraţii consacrate şi economii consolidate. Împreună, statele membre OCDE asigură circa 70% din producţia şi comerţul global şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.



În strânsă colaborare cu autorităţile publice, actorii economici şi sociali, precum şi reprezentanţii societăţii civile, OCDE stabileşte standarde internaţionale şi se axează pe promovarea de politici care au incidenţă pe majoritatea aspectelor vieţii publice a cetăţenilor - de la îmbunătăţirea performanţei economice până la crearea de locuri de muncă, de la promovarea sistemelor educaţionale eficiente până la combaterea evaziunii fiscale internaţionale. OCDE facilitează schimbul de experienţă şi bune practici între ţări şi pune la dispoziţie datele, analizele şi expertiza proprie privind stabilirea politicilor publice.



OCDE este un forum participativ, care dezbate experienţe naţionale, cu obiectivul de a determina cursul cel mai potrivit de acţiune pentru o anumită problemă, scrie Agerpres.

România, lăudată

Performanţa economică a României, în ultimii ani, a fost foarte impresionantă, a declarat joi secretarul general al OCDE, Matthias Cormann, în cadrul unei declaraţii de presă comune susţinute alături de premierul Nicolae Ciucă.



Precizările au fost făcute după ce prim-ministrul român a depus la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică memorandumul iniţial privind accederea ţării noastre la OCDE.



"România a fost un prieten apropiat şi un partener de preţ pentru OCDE, de mulţi ani. Cooperarea noastră a început în anii '90, am lucrat împreună în diverse domenii de politică economică şi socială, de la reformele pieţei de capital, la politica de concurenţă, educaţie, sănătate şi, bineînţeles, cooperarea noastră în cadrul proiectului OCDE/G20 privind erodarea bazei impozabile şi transferul profiturilor. Performanţa economică a României, în ultimii ani, a fost foarte impresionantă", a precizat Matthias Cormann.



El a menţionat că România s-a apropiat rapid de venitul mediu pe cap de locuitor din OECD, diminuând diferenţa de la 70% la aproximativ 35% în mai puţin de 20 de ani.



"Procentul populaţiei române aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială a scăzut, iar România a făcut progrese importante în ce priveşte agenda reformelor interne", a spus secretarul general al OCDE.



El a menţionat că, după ce România a depus memorandumul iniţial privind accederea la OCDE, 26 de comitete tehnice vor evalua legislaţia românească, politice şi practicile, "acoperind aproape fiecare domeniu" al politicilor guvernamentale. Vor fi făcute recomandări pentru a ajuta România să se alinieze, în continuare, standardelor şi practicilor OECD.



"Aşa cum am constatat şi în cazul altor state candidate, procesul de aderare este unul de transformare pozitivă, care va cataliza reforme, în avantajul României şi al cetăţenilor săi", a afirmat secretarul general al OCDE.



Matthias Cormann a mai precizat că, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, perspectivele economice globale s-au înrăutăţit în ultimele luni.



"Cred că putem fi de acord cu toţii că un sfârşit rapid al războiului, cu o pace justă pentru Ucraina, în conformitate cu dreptul internaţional, ar fi în interesul tuturor. În această perioadă plină de provocări, avem nevoie de mai multă - nu de mai puţină - cooperare. Avem nevoie de mai mult - nu de mai puţin - multiletaralism. Iar instituţii precum OECD vor fi parteneri importanţi în definirea şi implementarea soluţiilor multilaterale la provocările comune", a spus el.



Totodată, a arătat România continuă să facă eforturi pentru a susţine valorile OCDE şi pentru a promova reformele, inclusiv în afara graniţelor sale.



"Priorităţile României sunt bine aliniate cu agenda OECD, promovând o creştere mai incluzivă, optimizarea comerţului şi a investiţiilor, stimularea inovaţiei, protejarea mediului şi lupta împotriva corupţiei. De asemenea, îmbunătăţirea politicilor din domeniul educaţiei şi sănătăţii. Am avut ocazia de a discuta aceste priorităţi cu premierul Nicolae Ciucă atunci când am lansat studiul 'Economic Survey', la începutul acestui an. De la vizita mea în România, membrii OECD au adoptat foaia de parcurs pentru aderarea României la OECD", a mai spus Matthias Cormann.

Ce a declarat Nicolae Ciucă

"După cum se evidenţiază în Studiul economic al OCDE referitor la România: în mai puţin de 20 de ani, România a redus la jumătate diferenţa faţă de media OCDE privind PIB pe cap de locuitor, de la aproape 70% la aproximativ 35%. Populaţia expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială a scăzut la 30% în 2020, de la aproximativ 50% cu 13 ani în urmă. Vă pot da şi alte cifre: în ultimii 30 de ani, Produsul Intern Brut al României a crescut de nouă ori, cea mai mare creştere din Uniunea Europeană. Creşterea continuă, în ciuda crizelor prin care trecem. Cele mai recente previziuni economice ale OCDE anticipează o creştere a PIB-ului României de 6,5% pentru 2022, ceea ce reflectă o redresare puternică în urma impactului economic al pandemiei de COVID-19", a declarat Ciucă.



În context, şeful Executivului a evidenţiat şi buna colaborare de până acum cu OCDE.



"Ştiu că acest proces nu începe de la zero. De-a lungul anilor, instituţiile româneşti au colaborat cu structurile OCDE şi expertiza dumneavoastră ne-a fost de mare folos în multe domenii, din care menţionez câteva, anume: guvernanţă corporativă şi publică, concurenţă, investiţii, întreprinderi de stat, politică fiscală, educaţie, mediu, asistenţă pentru dezvoltare", a spus Ciucă.



De asemenea, a adăugat el, pentru România, aderarea la OCDE nu înseamnă doar că se va alătura grupului de ţări în care au loc 70% din comerţul global şi 90% din investiţiile directe globale, ci şi noi oportunităţi.



"Oportunitatea de a împărtăşi experienţe cu ţări similare din America de Nord şi de Sud, Asia şi Oceania, precum şi cu partenerii noştri europeni. Aderarea înseamnă a te alătura grupului de ţări care cred în aceleaşi valori. Vom conlucra cu cele 26 de comitete, cu Secretariatul (...) şi cu voi, statele membre - astfel încât procesul de aderare să se desfăşoare în cele mai bune condiţii posibile.În vremuri de criză, mai mult ca oricând, este important ca ţările cu o viziune similară, să fie unite şi să se sprijine reciproc. România oferă o dovadă concretă că este o astfel de ţară. Parcursul nostru democratic, din ultimii 30 de ani, a demonstrat acest lucru, acţiunea noastră de la începutul războiului din Ucraina, pentru apărarea valorilor fundamentale, l-a confirmat. După aderarea la NATO şi integrarea în UE, aderarea la OCDE reprezintă un obiectiv de referinţă în accelerarea în continuare a adaptării României la secolul XXI", a declarat Ciucă.



Premierul a menţionat că există încă chestiuni care necesită atenţie sporită, cum ar fi "creşterea inflaţiei" şi a trecut în revistă măsurile luate de Guvern pentru a proteja "persoanele cele mai vulnerabile" şi a le ajuta să depăşească "aceste vremuri grele", precum şi alocarea în 2022 celui mai mare buget de investiţii din ultimii 30 de ani de aproape 18 miliarde de euro, vizând relansarea economiei româneşti şi susţinerea mediului de afaceri.



Acesta a adăugat şi faptul că Guvernul român este hotărât să folosească fiecare euro din cele aproape 90 de miliarde oferite de UE prin PNRR şi CFM(Cadrul Financiar Multianual).



În context, şeful Executivului a evidenţiat şi eforturile făcute de ţara noastră pentru sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi alinierea la eforturile internaţionale de prevenire a adâncirii crizei alimentare globale cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia, prin facilitarea transportului şi tranzitului cerealelor ucrainene către pieţele internaţionale.



El a menţionat în context şi sprijinul pentru Republica Moldova.



"Urmărim cu mare prudenţă ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Pentru a ajuta Republica Moldova, România a înfiinţat o Platformă de Sprijin, împreună cu Germania şi Franţa, cărora le suntem recunoscători pentru acest lucru . La nivel bilateral, România asigură astăzi aproape 90 la sută din necesarul de consum de energie electrică al Republicii Moldova. Infrastructura de gaze a României oferă şi Republicii Moldova o rută alternativă pentru aprovizionare alternativă", a afirmat Ciucă.



În alt plan, Ciucă a transmis că România sprijină o acţiune colectivă hotărâtă, cu implicarea tuturor părţilor interesate relevante, pentru îndeplinirea obiectivelor Agendei 2030 şi ale Acordului de la Paris.

