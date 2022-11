Sâmbătă, 5 noiembrie, în cadrul emisiunii De Ce Citim, în cadrul unei emisiuni consacrate literaturii românilor din Italia, scriitorul și jurnalistul Valeriu Barbu a vorbit despre ideea de a-i strânge laolaltă pe românii pasionați de scris.

„În vara anului 2014 am început online, am creat un grup pe o rețea de socializare, în speranța că am să găsesc la Roma pasionați de literatură. Abia în martie 2015, am întâlnit un pasionat de literatură, un poet din nordul Moldovei și împreună cu el am urnit acest cenaclu. La prima ediție am fost patru persoane. De la a doua ediție s-a mers în progresie aritmetică, apoi, după 40 de ediții a început (ca prezența) să se stabilizeze.”

