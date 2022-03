Rolul UDMR în reglementarea prețurilor la energie. Lorant Antal: Venim în sprijinul cetățenilor și IMM-urilor

Invitat la dezbaterea „Criza energetică - soluții la problemele momentului“, la DC News, Antal Istvan-Lorant a vorbit despre Ordonanța de Urgență care reglementează prețurile la energie:

„Această schemă de compensare există din 1 noiembrie 2021. Poziția UDMR-ului a fost una extrem de pertinentă și vreau să vă aduc aminte că în ultima ședință de Guvern, înainte să fie demis Guvernul Cîțu, la insistențele noastre, a ajuns pe ordinea de zi acea Ordonanță de Urgență 118, cu care a început gândirea privind compensarea consumatorilor casnici, și nu numai, la facturile de energie electrică și gaze naturale. Practic, s-a aprobat OUG-ul care a venit în Parlament, iar în proiectul de aprobare al ordonanței noi am făcut intervenții extrem de importante în ceea ce privește mărirea plafoanelor de consum lunar pentru consumatorii casnici și bineînțeles și mărirea valorilor privind compensarea consumatorilor la kilowatt-oră și gaze naturale.

Inițial, ordonanța de urgență a venit cu 0,21 bani pe kilowatt-oră la energie electrică, unde noi am mărit de la 0,21 la 0,29 bani. Inițial, din Guvern a plecat cu 31% reducere la gaze naturale, noi am mărit la 33% și bineînțeles am mărit și plafoanele.

Din 1 noiembrie a început să aibă efect OUG 118, în februarie a intrat în vigoare Ordonanța 3 care a modificat inițiala ordonanță 118, unde s-a mărit substanțial plafoanele de consum lunar pentru consumatorii casnici și la energie electrică, și la gaze naturale, iar acum vorbim de noua ordonanță care prelungește practic sistemul de compensare începând din 1 aprilie pe 12 luni.“, a spus președintele Comisiei pentru Energie, Infrastructură energetică și Resurse minerale.

O nouă ordonanță în sprijinul cetățenilor și IMM-urilor

„Este clar și a fost clar că suntem într-o situație în care, în 31 martie, evident că nu o să poată să înceteze efectele celor două ordonanțe precedente, pentru că piața este una volatilă și e nevoie de intervenția Executivă, care poate să facă rapid aceste intervenții. Chiar nouă ordonanță de urgență, care are în vedere plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale din 1 aprilie, o să intre în vigoare și urmează să dăm raport pe acest proiect de aprobare.

Pot să spun cu fermitate că această ordonanță de urgență are în vedere toate experiențele, statisticile, nelămuririle și lucrurile care nu au funcționat bine în ultimele luni și cred cu tărie că această nouă ordonanță vine în ajutorul industriei. Este clar că sunt încă mici neclarități unde se dorește a face intervenții, dar știm că IMM-urile, industria și consumatorul casnic vor fi ajutați și susținuți în această criză energetică.

Știm și de problema decontărilor la facturile pentru furnizori și este în apanajul Executivului să rezolve, pentru că e clar că e nevoie de lichiditate pentru acești operatori, care nu vor putea susține luni întregi această piață (...)

România este într-o poziție bună, își produce 80% din cantitățile de gaze naturale pentru consum și trebuie să avem chibzuința necesară și la nivel politic, și la nivelul industriei, ca să ne folosim de aceste industrii și să creionăm strategii sănătoase, ci de a deveni un actor important în piață“, a spus Antal Istvan-Lorant.

