Roger Federer s-a retras de la Jocurile Olimpice

Jucătorul elvețian de tenis, Roger Federer, a anunțat marți după-amiază că nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 din cauza unor probleme de sănătate la genunchi. Acesta spune că intenționează să revină în circuitul ATP, în cursul acestui an.

Roger Federer spune în anunțul postat pe Instagram că „în timpul sezonului de iarbă, din păcate, am experimentat o revenire a problemelor la genunchi și am acceptat ideea că trebuie să mă retrag de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sunt foarte dezamăgit, deoarece a fost o onoare și un punct culminant al carierei mele de fiecare dată când am reprezentat Elveția. Am început deja reabilitarea în speranța de a reveni în circuit mai târziu în această vară. Îi doresc mult noroc întregii echipe elvețiene și le voi ține pumnii de departe”, scrie Mediafax.

Nici Halep nu participă la Olimpiadă

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat că jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 3 în clasamentul mondial, nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informează Agerpres.



"Din păcate, Simona ne-a anunţat că nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ea a făcut nişte analize amănunţite zilele acestea în urma accidentării (n.r. - la gambă), iar medicii i-au spus că nu va putea juca tenis cel puţin patru săptămâni de acum încolo. Pentru România, Simona reprezintă o mare pierdere înaintea acestor Jocuri", a afirmat Covaliu pentru Agerpres.



Anunţul preşedintelui COSR venea la doar trei zile după ce Halep şi-a anunţat retragerea de la turneul de Mare Şlem de la Wimbledon pe care l-a câştigat în urmă cu doi ani.

A renunțat la turul 2 de la Roma



Pe 12 mai, Simona Halep (29 ani) a fost nevoită să abandoneze în turul al doilea la Roma, la scorul de 6-1, 3-3, 0-30 cu germanca Angelique Kerber, după 57 de minute de joc. Din cauza accidentării suferite la gambă, Halep a ratat şi turneul de la Roland Garros.



Jucătoarea de tenis Simona Halep afirma la 14 aprilie, cu 100 de zile înainte de începerea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, că singurul său vis este de a fi cea mai bună la întrecerea supremă.



"100 de zile şi un singur vis, de a fi cel mai bun la Jocurile Olimpice. Eu cred că acest vis poate deveni realitate pentru că în spatele lui sunt mii de ore de muncă şi multă dorinţă. Jocurile Olimpice 2020 Tokyo înseamnă pentru mine încredere şi multă mândrie. Ne vedem la Tokyo şi eu sunt Team România", spunea Halep la momentul respectiv.