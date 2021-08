Roger Federer nu participă la US Open

Tenismenul Roger Federer nu participă anul acesta la US Open, potrivit unui anunț făcut duminică.

Roger Federer, locul 9 ATP, nu va participa anul acesta la US Open. Tenismenul elvețian va fi operat din nou la genunchi, ceea ce face participarea sa la US Open imposibilă.

Federer a câștigat de cinci ori până acum turneul US Open. US Open debutează pe 30 august și este ultimul turneu de Grand Slam din acest an, transmite Mediafax.

Alte ştiri din tenis:

Jucătorul român Ştefan Paloşi, triumfător în turneul ITF de la Curtea de Argeş

Tenismanul român Ştefan Paloşi a câştigat duminică turneul ITF de la Curtea de Argeş, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, după ce l-a învins în finală pe argentinianul Facundo Juarez, al cincilea favorit, cu 6-4, 6-4.



Paloşi, (21 ani, 916 ATP), venit din calificări, a obţinut primul său titlu din circuitul ITF, în faţa unui sud-american de 23 ani clasat pe locul 526 în ierarhia ATP.



Cei doi jucători s-au mai înfruntat în primul tur al turneului de la Piteşti, din urmă cu o săptămână, când Facundo Juarez s-a impus în trei seturi cu 6-1, 6-7. 7-6, înainte de a fi eliminat în turul doi de Gabi Adrian Boitan.



Finala de dublu de la Curtea de Argeş a fost câştigată de perechea româno-taiwaneză Bogdan Pavel/Ray Ho, cu 6-4, 6-7 (3), 10-3 în faţa românilor Sebastian Gima şi Ştefan Paloşi.

Americana Coco Vandeweghe, protagonista unei scene de nesportivitate la un turneu ITF de tenis

O scenă bizară a avut loc pe un teren de tenis din Statele Unite, având-o în prim plan pe jucătoarea americană Coco Vandeweghe (160 WTA), fostă număr 9 mondial. Aceasta a avut un comportament nesportiv, în cadrul unui turneu ITF, refuzând să participe la încălzire, alături de adversara sa.

După ce a părăsit în primul tur turneul WTA de la San Jose, jucătoarea americană Coco Vandeweghe participă săptămâna aceasta la turneul ITF Koser Jewelers Tennis Challenge din Landisville, Pennsylvania.

Americanca a întâlnit-o miercuri, în primul tur pe georgiana Ekaterina Gorgodze, în fața căreia a și câștigat primul set, la tiebreak.

În setul al doilea, Vandeweghe a părut să aibă probleme de sănătate, apelând la un time-out medical, la jumătatea setului, pe care în cele din urmă l-a pierdut cu 6-3.

După ce Gorgodze și-a adjudecat setul, Vandeweghe a cerut un nou time-out medical și era pe punctul de a se retrage accidentată, înainte ca meciul să fie suspendat din cauza căldurii.

La întoarcere, când temperaturile s-au mai domolit, jucătoarele au fost nevoite, conform regulamentului, să facă din nou încălzire, deși niciuna dintre ele nu și-a dorit cu adevărat acest lucru.

Gorgodze a fost dispusă să respecte regulile, însă Vandeweghe a refuzat să se ridice din scaunul ei.

Vandeweghe, sfertfinalistă la Wimbledon în 2015 și 2017 și semifinalistă la Australian și US Open, s-a așezat pe scaun, înainte ca oficialii să fie nevoiți să o convingă să revină pe teren. Iar când a făcut-o, a dat dovadă de lipsă de entuziasm și profesionalism.

În timp ce Gorgodze trimitea lovituri către americancă, aceasta abia dacă a făcut un efort să lovească mingea. Vandeweghe chiar și-a schimbat racheta în mâna stângă pe tot parcursul schimbului de mingi.

"Coco era pe punctul de a renunța la meci când oficialii au spus că trebuie să oprească jocul din motive de căldură", a spus comentatorul transmisiunii TV, citat de nine.com.au.

"Este de necrezut. Coco nu vrea să se încălzească. Și spune că dacă va fi obligată să o facă, atunci nu se va mai mișca, nu va face nimic. Va face doar atât cât trebuie, ca să nu aibă probleme.", a mai spus comentatorul.

Arbitrul nu a penalizat-o, iar meciul a fost reluat și apoi suspendat la scurt timp din cauza ploii.

Vandeweghe a fost salvată în cele din urmă, după ce a avut o prestație slabă în setul al treilea, în care adversara sa a făcut un prim break, conducând cu 2-0. O ploaie torențială s-a abătut asupra zonei, câteva minute mai târziu, meciul fiind amânat pe joi.

Americanca a avut o perioadă dificilă în circuit în ultimii ani, după ce a fost urmărită de probleme fizice, încă de când a suferit o accidentare la picior, la Wimbledon, în 2018.