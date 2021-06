Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a vorbit despre relațiile politice pe care le are cu PSD, PNL și USR-PLUS.

Invitat la DC NEWS pentru a discuta despre cele mai fierbinți subiecte, Negoiță a fost întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac în legătură cu dinamica din consiliul local al sectorului pe care îl conduce.

Fără majoritate în consiliul local, Negoiță s-a înțeles mai bine cu dreapta politică

„Nu [am majoritate în consiliu]. Există o majoritate USR – PNL cu care în proporție de peste 80% am reușit să colaborăm”, a transmis primarul Sectorului 3. „Deci chiar aș putea spune că, până în acest moment, am colaborat mai bine cu USR decât cu PNL sau cu PSD. Până acum da”.

Chirieac a adus aminte de întâlnirile cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, de după alegeri. „Nu era vorba să reveniți în PSD?”, a întrebat moderatorul emisiunii. „A fost o discuție, dar a ridicat nefinalizată în vreun fel. Mă rog, este foarte în regulă așa momentan”, a răspuns Negoiță.

„Oricum, PSD nu are majoritate. M-ați întrebat cum colaborăm. O să prezentăm eventual după un an cam cum a votat fiecare, adică nu consider că e o colaborare constructivă când undeva peste 70% din vot este împotrivă sau abținere din partea PSD”, a mai explicat primarul.

„Stați puțin să înțeleg, colaborați mai prost cu PSD la Sectorul 3 decât cu USR și PNL?”, a mai întrebat o dată analistul politic. „Da”, a răspuns politicianul.

„E important ce spuneți și șocant pe undeva. Ați fost parlamentar PSD, ați obținut sectorul candidând din partea PSD, în 2012, apoi ați tot câștigat cu PSD în spate”, a mai spus Bogdan Chirieac. „Da în speranța că lucrurile acestea se vor mai schimba în timp, dar până acum așa a fost”, a completat Negoiță, precizând că are o comunicare bună cu Marcel Ciolacu.

VEZI ȘI: Proiecte majore de infrastructură, BLOCATE de Primăria Capitalei. Robert Negoiţă: Nu sunt în stare să ne dea nişte avize.

VEZI ȘI: Armand vs. Tudorache, renumărare voturi Sector 1. Avocatul Drăgan: Procurorul, plecat.

VIDEO