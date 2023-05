Rețeta de crackers de casă recomandată de Carmen Brumă: Sunt foarte gustoși, sănătoși și practici. Eu obișnuiesc să îi țin în geantă pentru situațiile în care mi se face foame

Carmen Brumă le-a dezvăluit internauților rețeta sa preferată de crackers de casă, sănătoși, gustoși și ușor de preparat!

„Astăzi vă prezint rețeta mea preferată de crackers de casă. Sunt foarte gustoși, sănătoși și practici. Eu obișnuiesc să îi țin în geantă pentru situațiile în care mi se face foame și nu am o alternativă mai sănătoasă la îndemână”, a spus Carmen Brumă.

Reteța pentru crackers de casă

Ingredientele pe care Carmen Brumă le folosește sunt:

2 linguri de chia

o ceașcă fulgi de hrișcă

2 linguri semințe de susan

2 linguri semințe de dovleac

2 linguri semințe de floarea soarelui

2 linguri semințe de in măcinate/pisate

2 linguri fulgi de drojdie

sare

praf de usturoi

turmeric după gust

Toate aceste ingrediente le puneți într-un bol mare, apoi adăugați apă fiartă și omogenizați. Următorul pas este să puneți un ou și amestecați compoziția.

„Ce rezultă puneți într-o tavă, pe hârtie de copt într-un strat cât mai subțire. Apoi crestați cu cuțitul și băgați totul la cuptor pentru 50 de minute la aproximativ 195-200 de grade Celsius”, a precizat Carmen Brumă.

Carmen Brumă a oferit o rețetă delicioasă de salată dietetică de vară. Iată cum se prepară...

"Vă arăt, astăzi, una dintre rețetele mele preferate de salată care poate fi o masă în sine, pentru că este foarte sățioasă și are toți macronutrienții necesari: proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase. Aveți nevoie de sfeclă roșie coaptă, un excelent tonic pentru ficat, ceapă verde, pătrunjel, mergea și niște leurdă, dar nu mai aveam, nuci românești, caș proaspăt de capră, ulei de măsline și niște ouă fierte - eu am folosit trei. E foarte simplu de preparat. Tocați pe rând ingredientele, le adaugați în bol, în ordinea în care doriți, puneți uleiul, sare, dacă simțiți nevoia - eu nu am pus - și salata e gata în câteva minute. E foarte hrănitoare, are vitamine, minerale, fibre și este o soluție inclusiv pentru cei care sunt într-un proces de slăbire.”, a explicat Carmen Brumă, pe Instagram.

