Regizorul Ari Aster pregătește o nouă capodoperă. Emma Stone, Pedro Pascal şi Joaquin Phoenix, în distribuţia unui nou film

A24 a dezvăluit pe contul său de Instagram o fotografie cu o clapetă de film așezată pe stânci într-un peisaj deșertic, pe care se poate vedea inscripționat numele "Eddington".

Alături de acești actori, distribuția va include și pe Micheal Ward, Clifton Collins Jr.

Cu toate că detalii despre intrigă nu au fost dezvăluite, se știe că filmul va urmări povestea unui șerif dintr-un mic oraș din New Mexico care are aspirații "mai înalte".

Criticii de film consideră că acest nou proiect al lui Aster ar putea fi încă un film de groază, având în vedere că regizorul este cunoscut pentru producțiile sale în acest gen, precum "Midsommar" și "Hereditary".

Producția filmului, al cărui scenariu este, de asemenea, semnat de Aster, va începe săptămâna aceasta, iar directorul de imagine va fi Darius Khondji, nominalizat de două ori la premiile Oscar pentru munca sa la "Evita", de Alan Parker, și "Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths", de Alejandro González Ińárritu.

Joaquin Phoenix a colaborat anterior cu regizorul Ari Aster la filmul "Beau is Afraid" (2023), pentru care a primit o nominalizare la Globurile de Aur.

Emma Stone a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la ultima ediție a Premiilor Oscar pentru rolul său din "Poor Things", de Yorgos Lanthimos, în timp ce Pedro Pascal a fost premiat pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic la premiile SAG ale Sindicatului Actorilor Americani pentru "The Last of Us".

Austin Butler se va regăsi printre protagoniștii peliculei "Dune: Partea a doua", de Denis Villeneuve, dar și în "The Bikeriders", de Jeff Nichols, care urmează să fie lansat în luna iunie, scrie Agerpres.

