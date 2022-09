La Conferința „ORIZONT EUROPA – Oportunități de finanțare pentru cercetătorii și întreprinderile românești” au participat cercetători din Galați și universități partenere, reprezentanți ai institutelor de cercetare, oameni de afaceri locali și regionali.

„Într-o discuție cu domnul Nica, a venit ideea ce ar fi să facem o conferință de prezentare a programului Orizont Europa la Galați? Idee îndrăzneață de altfel. Ne-am bucurat de sprijinul domnului Nica, de prezența comisarului european, de domnul ministru Burduja. Am avut invitați din 16 țări. A fost o conferință mare. Am cuplat două evenimente importante: o conferință ERASMUS. 50 de invitați din 16 țări doar pe ERASMUS au venit, doamna comisar având coordonare și pe ERASMUS. Toate lucrurile se întrepătrund. A ieșit foarte bine. Este prima dată când Galați este vizitat de un comisar european”, a spus Lucian Georgescu, rectorul Universităţii Dunărea de Jos Galaţi, în cadrul unui interviu acordat DCNews.

În cadrul evenimentului amintit, Maryna Gabriel, Comisar European pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, a spus: „Este o onoare să fiu aici, pentru că prin această Conferință trimitem un mesaj puternic: că putem construi o Europă unită cu ajutorul acestui limbaj universal: cercetarea de top. Programul își propune să dezvolte soluții pentru un nivel de trai mai sănătos, să acomodeze transformări digitale absolut necesare și să lupte împotriva schimbărilor climatice, pentru binele nostru colectiv. E important să creștem contribuția la cercetare a acelor widening countries.”

Lucian Georgescu, rectorul Universităţii Dunărea de Jos Galaţi, la interviurile DC NEWS

Citește și...

Lucian Georgescu: În SUA, am obținut 2,3 milioane de dolari pe un concept de cinci pagini. Se pornește de la ideea că poți să ai încredere în om

Prof. univ. dr. ing Lucian Georgescu, rectorul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, a explicat procedeul din spatele unui grant pe care l-a obținut pentru o universitate din SUA.

„S-a constatat că este necesar, dacă vrem să eliminăm disparitățile între diferitele regiuni sau țări, să-i încurajăm pe cei care vin din urmă, să încurajăm țările emergente, adică noi, să încurajăm pe căi pentru a permite să aibă acces la parteneriate de mare valoare. Până acum doi ani, nu exista o cale preferențială pentru țările din centrul și estul Europei și intram pe competiție directă cu universități germane, de exemplu, care au un buget de 100 de ori față de al nostru sau care au patrimoniu de 1.000 de ori cât al nostru, care funcționează de 300, 400 de ani. Statul acordă direct - americanii sunt cei mai buni din acest punct de vedere - granturi. Sunt granturi date de Congresul american. Se dau pe baza unui concept de proiect de cinci pagini. Eu, când am ajuns în SUA, la două săptămâni, am obținut 2,3 milioane de dolari pe un concept de cinci pagini. L-am obținut pentru universitatea din America, eram acolo. Dacă ceream pentru noi, nu obțineam”, a spus Lucian Georgescu, rectorul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, într-un interviu acordat DCNews.

„Am fost la Washington de două ori, am explicat conceptul, am explicat impactul economic, social, și așa mai departe. Mie mi se părea că de abia va începe o procedură care va dura un an, cum e la noi, cum e în UE. Am prezentat conceptul Comisiei. A zis ok, plecați. Într-o săptămână, am avut banii: 2,3 milioane de dolari!”, a subliniat rectorul.

„Acolo eram coordonatorul științific al proiectului și un american era managerul administrativ. El a primit un card și o mapă. Cu cardul, cheltuieli exclusiv pentru proiect, erau câteva chestii interzise: să cumperi alcool în supermarket, de exemplu. Când depășea 10.000 euro cheltuiala, nota pe carnețel. Se pornește de la ideea că poți să ai încredere în om! Omul știe că, dacă a călcat o dată pe bec, s-a terminat! Dacă ai făcut într-o universitate o chestiune contra eticii sau legii și ai zburat, nu te mai primești nimeni niciodată. Ești pe lista neagră a băncilor, nu-ți mai deschide nimeni cont. Trebuie să mergi așa cum spune legea”, a explicat Lucian Georgescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News