Recrutarea studenților. Costoiu, rector la Politehnica din București: Suntem chiar supărați. O greșeală pe care o fac și companiile, și studenții

Mihnea Costoiu, rector la Politehnica din București, susține că multe companii mari recrutează angajați încă de pe băncile universității, iar acest lucru se întâmplă de multe ori prea devreme. Ademeniți cu salarii bune, mulți dintre acești studenți nu mai apucă să își finalizeze studiile, abandonând universitatea. Ajung să regrete acest lucru peste ani, susține Costoiu.

"Sunt mari companii, de renume, care vin și recrutează de la noi. Recrutează mult prea devreme și suntem chiar supărați pentru faptul că vin și recrutează studenții din anul 2, din anul 3. Se întâmpla în IT, dar nu mai este valabil doar în acest domeniu. După părerea mea, este o greșeală pe care o fac și companiile, și studenții. Eu înțeleg nevoia de bani a fiecăruia și respectiv nevoia de angajați a companiilor, însă este o greșeală pentru că tânărul trebuie lăsat să își termine studiile, astfel încât să aibă o pregătire serioasă. Mulți dintre ei se întorc, se întâmplă în fiecare an, mulți dintre ei se întorc după un număr de ani și regretă și spun: Ce greșeală am făcut, puteam să mai stau să termin studiile." , a declarat Mihnea Costoiu la emisiunea „Ce se întâmplă", de la DC NEWS.

Rată de abandon de 40% în Cluj

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a intervenit și a dat exemplul Clujului, acolo unde din cauza acestor recrutări rata abandonului în învățământul universitar a ajuns și la 40%.

"La Cluj s-au întâmplat aceste fenomene în proporție de 40% pentru că acolo cererea de IT fiind foarte mare, îi vânau încă din anul 1 și 2, plecau de la peste 1.000 de euro salariul și în momentul ăla aveau o rată de abandon de 40%.", a spus Răzvan Dumitrescu.

Costoiu vine cu soluția: Internship și practică

"Este foarte important în țară să nu creăm miraje, adică până la urmă lumea se duce, avem un marketing foarte bun și Clujul îl are, trebuie lăudat pentru că este o comunitate extraordinară, însă numărul de absolvenți este de departe mult mai mic decât așteptările pe care companiile le eu, așteptări generate de un marketing foarte bun. Deci trebuie să avem o balanță. Revenind, există o presiune a companiilor care vin și recrutează de pe băncile universității, mult prea devreme și suntem într-un dialog permanent cu companiile să încercăm să oferim perioade de internship, de practică la companii. În politehnică acest lucru este obligatoriu.", a completat Mihnea Costoiu.